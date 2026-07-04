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Gala 12 | Crónica

María Parrado y J Kbello brillan en una gala llena de sorpresas, química y números sobresalientes

La gaditana ha conseguido el triunfo de la gala, mientras que su compañero y amigo se ha convertido en el primer finalista de Tu cara me suena.

María Parrado y J Kbello brillan en una gala llena de sorpresas, química y números sobresalientes

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Patri Bea
Patri Bea
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La primera semifinal de Tu cara me suena 13 ha estado literalmente a la altura de esta edición. J Kbello ha volado por los aires, Jesulín de Ubrique y su mujer han protagonizado una actuación que pasará a la historia y el concursante que más galas ha ganado en la historia de Tu cara me suena ha vuelto al programa.

Después de unas ajustadísimas y repartidas puntuaciones, María Parrado se convirtió en la ganadora de la noche al meterse en la piel de una jovencísima Céline Dion emocionando con un tema en francés.

¡Qué voz! María Parrado pone al público en pie como Céline Dion

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Cristina Castaño fue la encargada de abrir la gala con una enérgica Dua Lipa. Además, tuvo en su poder durante toda la gala una tarta que, como no podía ser de otra manera, acabó en la cara del presidente del jurado. ¡Así lo pidió el público!

Leonor Lavado protagonizó una sobresaliente imitación de Luz Casal que la llevó a conseguir la máxima nota del jurado. Con ‘Un nuevo día brillará’, la cómica brilló como nunca sobre el escenario de Tu cara me suena.

Los que también impresionaron al jurado fueron Paula Koops con una muy buena imitación de Dolly Parton y Aníbal Gómez que nos hizo disfrutar con una divertida y enérgica Samantha Fox.

Insuperable: Aníbal Gómez revoluciona el plató de Tu cara me suena como Samantha Fox

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J Kbello nos dejó con la boca abierta desafiando la gravedad interpretando ‘Radioactive’ de Imagine Dragons. Verlo cantar y tocar el bombo por los aires hizo que el público de plató le diese su doce.

Las actuaciones más elegantes de la noche las protagonizaron Martín Savi como Luis Miguel y Sole Giménez que, junto a Miquel Fernández, recrearon el mítico ‘Cheek to cheek’ de Lady Gaga y Tony Bennett.

Y sin duda, una actuación que tardaremos mucho tiempo en olvidar será la de Jesulín de Ubrique y María José Campanario como Amistades Peligrosas. ¡Menuda química derrocharon sobre el escenario de Tu cara me suena!

Momentazo televisivo: Jesulín de Ubrique y María José Campanario derrochan complicidad como Amistades Peligrosas

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Después de la actuación de Pepa Romero como invitada y de que María Parrado cediese el premio de la noche a Jesulín y María José, J Kbello se proclamó primer finalista de la edición. ¡Menuda noche!

Martín Savi canta a Argentina: su Madonna pone en pie al público de Tu cara me suena

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El ganador de la sexta edición de Tu cara me suena ha vuelto al programa para acompañar a la cantante en una actuación única.

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La concursante ha cantado por primera vez en francés sobre el escenario de Tu cara me suena y nos ha puesto la piel de gallina.

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