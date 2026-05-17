Carla se derrumba al terminar su actuación y no entrar en La Voz Kids

Carla se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘People Help the People’ y, aunque no está acostumbrada a actuar ante tanto público, lo dio todo desde el primer momento.

Su voz, dulce y delicada, no terminó de convencer a los coaches en esta ocasión. Al finalizar, la emoción pudo con ella y se derrumbó sobre el escenario: “Esto no quiere decir nada”, intentaban tranquilizarla.

Antonio Orozco quiso dedicarle unas palabras de ánimo muy especiales: “Tienes una voz que yo querría tener”. El coach fue más allá: “Tú tienes lo que a muchos nos falta”, reconociendo su sensibilidad en uno de los momentos más emotivos de la noche.

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