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Gala 12 | Pulsador

De Melody a Pastora Soler: descubre los retos de la segunda semifinal de Tu cara me suena

Paloma San Basilio, Mecano, Camilo Sesto o Radiohead también serán algunos de los artistas y grupos imitados en la segunda final de Tu cara me suena.

De Melody a Pastora Soler: descubre los retos de la segunda semifinal de Tu cara me suena

De Melody a Pastora Soler: descubre los retos de la segunda semifinal de Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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Después de que J Kbello escogiese a Slimane para imitar como exhibición en la segunda semifinal del programa, el resto de los concursantes han pasado por el pulsador para descubrir con qué artista se iban a jugar el pase a la final.

La próxima semana, en directo, Leonor Lavado se meterá en la piel de Melody, Cristina Castaño hará de Paloma San Basilio, Sole Giménez de P!nk y Paula Koops recibirá el Training VIP de Ana Torroja.

Además, Aníbal Gómez se convertirá en Radiohead, María Parrado en Pastora Soler, Martín Savi imitará a Camilo Sesto y Jesulín de Ubrique será Manolo Tena. ¡Menuda gala nos espera!

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