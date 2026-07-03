Avance exclusivo de La Voz Kids: Orozco y Antoñito Molina pondrán la piel de gallina en el escenario

Los segundos Asaltos de La Voz Kids no solo estarán marcados por las actuaciones de los talents. Antonio Orozco y Antoñito Molina también protagonizarán uno de los momentos más esperados de la noche al compartir escenario en una actuación muy especial.

Coach y asesor interpretarán juntos ‘Entre sobras y sobras me faltas’, una canción con la que demostrarán la complicidad y la admiración que han construido desde que han hecho equipo en La Voz Kids. Un regalo musical que llegará justo antes de que Orozco tenga que afrontar una de las decisiones más difíciles de la edición.

Después, el coach tendrá que elegir qué talent consigue el pase directo a la Semifinal y qué artistas continuarán luchando por su sueño en la zona de peligro. Una noche cargada de emociones que comenzará con este esperado dúo.

No te pierdas este sábado uno de los momentos más bonitos de los segundos Asaltos de La Voz Kids.

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