“Lo he disfrutado muchísimo”: las primeras palabras de María Parrado tras ganar su tercera gala en Tu cara me suena

María Parrado se ha convertido en tricampeona en la primera semifinal de Tu cara me suena. Después de unas votaciones muy repartidas y tras sumar los puntos del jurado y del público, la gaditana se ha alzado con el triunfo de la gala gracias a su Céline Dion.

“Lo he disfrutado muchísimo. Esto ya se está acabando y me da mucha pena”, nos confesaba María Parrado justo después de que se apagasen las cámaras de la duodécima gala de la edición.

La semana que viene, María Parrado se juega una plaza en la final al igual que siete de sus compañeros. J Kbello, por ahora, es el único que ha asegurado su plaza. ¿Podrá luchar María Parrado por el triunfo de Tu cara me suena 13?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas