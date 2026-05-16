Los coaches de La Voz Kids se rinden ante esta talent y su versión de Aladdin

Carmen llegó a La Voz Kids para vivir su primer casting y no dejó pasar la oportunidad. Con solo 10 años, interpretó ‘No callaré’, de la BSO de Aladdín, demostrando una seguridad y un control vocal sorprendentes.

Su actuación no tardó en convencer a los coaches. Antonio Orozco, Ana Mena y Luis Fonsi pulsaron el botón, rendidos ante una interpretación que fue de menos a más.

“Qué bonita”, destacaba Fonsi al terminar, mientras la talent soltaba los nervios acumulados sobre el escenario. Ana Mena también se mostró impresionada: “Con 10 años has hecho esta canción sin desafinar ni una nota”.

Tras conquistar a los coaches, Carmen no tuvo dudas y decidió comenzar su aventura en el equipo de Ana Mena.

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