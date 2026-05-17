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Equipo Fonsi

Las cuatro voces del equipo Fonsi que continua imparable en La Voz Kids

El coach mantiene un crecimiento sólido tras una segunda noche muy igualada al lograr a Enzo y Victoria.

Equipo Fonsi

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Celia Gil
Publicado:

Luis Fonsi ha sumado dos nuevos talents a su equipo en esta gala: Enzo y Victoria, dos voces que han destacado por su personalidad y calidad vocal.

Con ellos, el artista alcanza las cuatro voces, manteniendo un equipo equilibrado y fiel a su estilo. Su objetivo sigue siendo claro: encontrar esa magia en cada actuación.

Fonsi continúa su camino en La Voz Kids con paso firme y sin perder de vista la competición.

Equipo de Luis Fonsi
Equipo de Luis Fonsi | antena3.com

Equipo Fonsi: Evolett, Valeria, Enzo y Victoria.

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