¡No te la pierdas!
Sigue la primera semifinal de Tu cara me suena en directo: Miquel Fernández y María José Campanario estarán en el programa
Esta noche, quién acabe en lo alto de la clasificación general pasará directamente a la gran final y luchará por convertirse en el campeón o campeona de la edición.
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado se juegan esta noche la primera plaza en la gran final de la decimotercera edición de Tu cara me suena.
Esta primera semifinal será única y mágica y contará con la visita de María José Campario y Miquel Fernández, que acompañarán a Jesulín de Ubrique y Sole Giménez en sus actuaciones, respectivamente.
Uno de los concursantes desafiará la gravedad, otro nos hará reír hasta llorar y otro promete ser una de las sorpresas de la noche. ¡Te esperamos a partir de las 22:00 horas en Antena 3!
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Las imitaciones que veremos esta noche
Esta noche, recibiremos la visita de dos invitados muy especiales. Por un lado, María José Campanario acompañará a Jesulín para hacer de Amistades Peligrosas y, por otro, Miquel Fernández hará junto a Sole Giménez de Tony Bennett y Lady Gaga,
Dua Lipa, Samantha Fox, Dolly Parton, Luz Casal, Imagine Dragons, Céline Dion y Luis Miguel serán otros de los artistas imitados. ¡Menuda noche nos espera!
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