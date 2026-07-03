Sigue la primera semifinal de Tu cara me suena en directo: Miquel Fernández y María José Campanario estarán en el programa

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado se juegan esta noche la primera plaza en la gran final de la decimotercera edición de Tu cara me suena.

Esta primera semifinal será única y mágica y contará con la visita de María José Campario y Miquel Fernández, que acompañarán a Jesulín de Ubrique y Sole Giménez en sus actuaciones, respectivamente.

Uno de los concursantes desafiará la gravedad, otro nos hará reír hasta llorar y otro promete ser una de las sorpresas de la noche. ¡Te esperamos a partir de las 22:00 horas en Antena 3!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas