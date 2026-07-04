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La felicidad real de Pelin tras Una nueva vida: la actriz Buçe Buse Kahraman anuncia que se casa
¿Recuerdas a Pelin, la exnovia de Ferit? La actriz que le dio vida en Una nueva vida ha anunciado que se ha comprometido con su pareja.
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Durante muchos capítulos de Una nueva vida fuimos testigos de ese amor imposible entre Ferit y Pelin. A pesar de que él eligió una y otra vez a Seyran, inevitablemente volvía a caer en las redes de su exnovia, pero nunca para consagrar una relación que habría estado abocada al fracaso desde un principio.
En cambio, la actriz Buçe Buse Kahraman, que dio vida a Pelin en la ficción turca, ha vivido su propio cuento de hadas, una historia totalmente alejada a la de su personaje. ¡Ha anunciado en redes sociales que se casa!
La actriz ha compartido imágenes en su perfil oficial de Instagram en las que Kaan Akyildiz, su pareja desde hace tres años, le ha propuesto matrimonio en un bonito acantilado decorado con velas y flores blancas.
El anuncio de la actriz ha incendiado las redes sociales, recibiendo multitud de felicitaciones tanto de sus fans como de excompañeros de reparto de Una nueva vida. Mientras que Afra Saraçoğlu (Seyran) le dio ‘me gusta’ a la publicación, otros como Beril Poznan (Suna), Ersin Arıcı (Abidin) y Taro Emir (Kaya) han comentado deseándole lo mejor a Buçe Buse y su prometido en su nueva vida.
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