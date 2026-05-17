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Inés apuesta por ‘Je vole’ en La Voz Kids: “Sois muy pocos los que llegáis hasta aquí”

La talent, de 12 años, apostó por un tema en francés y dejó una actuación delicada que no pasó desapercibida para los coaches.

Inés apuesta por ‘Je vole’ en La Voz Kids “Sois muy pocos los que llegáis hasta aquí”

Inés apuesta por ‘Je vole’ en La Voz Kids: “Sois muy pocos los que llegáis hasta aquí”

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Celia Gil
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La talent, de 12 años, apostó por un tema en francés y dejó una actuación delicada que no pasó desapercibida para los coaches.

Inés se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Je vole’, de Louane, con una voz dulce y una interpretación muy cuidada. Aunque no consiguió que ningún coach pulsara el botón, su actuación sorprendió por la dificultad del tema.

“Te quería dar la enhorabuena, sois tan pocos los niños que llegáis hasta aquí… ha estado increíble”, le dijo Antonio Orozco, reconociendo el mérito de su paso por el escenario.

A pesar del resultado, la talent se llevó una experiencia única en La Voz Kids, marcada por la valentía de enfrentarse a un gran escenario con un tema tan exigente.

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