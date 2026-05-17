Mejores momentos | Audiciones
Fonsi protagoniza el momento más tierno de la noche con este talent: así cantan ‘Marbella’
El coach se subió con su talent para cantar este tema dejando una escena llena de complicidad en La Voz Kids.
Después de emocionar con ‘Roma’, Enzo vivió un momento inolvidable junto a Luis Fonsi en La Voz Kids. Ambos compartieron escenario para cantar el estribillo de ‘Marbella’, en una actuación espontánea que conquistó al público.
“El estribillo, ¿eh?”, le decía el pequeño entre risas antes de arrancarse a cantar junto al coach, creando uno de los momentos más especiales de la noche.
La complicidad fue total y Enzo no dudó en dedicarle unas palabras a Fonsi: “Eres una superestrella”, le dijo, dejando una escena cargada de emoción en La Voz Kids.
