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¿Qué piensa Manu de AlaZ? Su opinión sobre la nueva prueba final de Pasapalabra: "Se complica todavía más"

El concursante con más experiencia de Pasapalabra se moja sobre cómo ve este reto y lanza un deseo: "Quién sabe si en un futuro pueda enfrentarme a esta prueba".

Manu, el concursante más longevo en la historia de Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Dos semanas después del gran estreno de AlaZ, esta nueva prueba final de Pasapalabra se ha consolidado como un desafío exitoso y adictivo. Son muchos los alicientes que ha sumado este reto, como han comprobado Javier y David. Entre los espectadores, hay una opinión que ha suscitado especial curiosidad: la de Manu Pascual. El concursante más longevo en la historia del programa se ha mojado y ha hecho un pormenorizado análisis del que se extrae una conclusión clara: "Se complica todavía más".

"Ahora el tiempo es más valioso"

Manu, como protagonista de 437 duelos en Pasapalabra, es una voz más que autorizada y experimentada para hacer una valoración, y ha accedido tras la petición de muchos de sus seguidores en redes sociales. Lo primero que el exconcursante deja claro es que "puede parecer que la dificultad es menor" al poder ver el número de letras que contiene la palabra. Sin embargo, asegura que es una ventaja relativa: "Se complica con el tema de los sinónimos".

"El concursante tiene que contar, mientras el presentador le da la definición, cuántas letras tiene la palabra", explica, porque ya se busca una respuesta específica y no vale ninguna otra. Esta reflexión lleva un tiempo, lo que el programa ha tenido en cuenta al aportar más segundos a la prueba. "Me parece una decisión acertada porque ahora el tiempo es más valioso", destaca.

"Se ha dinamizado mucho la parte final del programa"

En cuanto a la estrategia, Manu reconoce que "se ha dinamizado mucho la parte final del programa". "Antes había muchos Pasapalabras porque estábamos pendientes de la estrategia del otro concursante, y ahora no", comenta. También valora que, al poder pedir una letra adicional como ayuda, se hace más evidente si se sabe o no la palabra: "No tienes que estar esperando a ver su te ilumina la Virgen".

"Nuestras bases de datos ya son muy grandes, pero parece ser que hay que seguir ampliándolas"

Gracias a su veteranía, Manu apunta otro detalle curioso: sobre las letras Ñ, Q y Y. Antes sólo se preguntaban con la fórmula 'contiene', pero ahora las palabras pueden empezar por estar consonantes: "Complica más la prueba porque son letras que hay que incorporar al estudio". "Nuestras bases de datos ya son muy grandes, pero parece ser que hay que seguir ampliándolas", advierte.

"Quién sabe si en un futuro podré enfrentarme yo a la prueba"

Al terminar todo este análisis, Manu reconoce que da esta opinión como "espectador y exconcursante que no se ha enfrentado a la prueba". "Quién sabe si en un futuro podré enfrentarme yo a ella y comentaros mis sensaciones", dice, dejando esa puerta abierta. ¡Sería un momento fascinante en Pasapalabra!

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