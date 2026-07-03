Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem lo dan todo animando a España en el Mundial desde Los Ángeles

Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de una de las reuniones de celebridades más singulares y espectaculares de la temporada.

Los oscarizados actores Penélope Cruz y Javier Bardem, junto a la cantante Rosalía, han acaparado todos los focos al liderar las gradas para mostrar su apoyo incondicional a la selección española de fútbol en su decisivo partido contra Austria en el Mundial.

Lejos de las habituales citas de este deporte, el palco del SoFi Stadium de Inglewood se transformó en una auténtica pasarela de glamour. Los artistas españoles lograron una sonora ovación del público cuando aparecieron saludando con total naturalidad en los videomarcadores del recinto.

El gran acontecimiento de la noche, más allá del rotundo triunfo deportivo de la selección por tres goles a cero, nos dejó algunas de las imágenes más icónicas en redes sociales, como la espectacular fotografía de la doble Balón de Oro Alexia Putellas posando junto a Rosalía y Penélope Cruz en el palco tras acabar el partido.

La cantante catalana acudió al encuentro nada más terminar su propio concierto en el cercano recinto del Kia Forum y se sentó junto a la actriz madrileña luciendo la equipación blanca de la selección.

La euforia de la Roja contagió por completo a grandes personalidades del cine que no quisieron perderse la cita, como el director Ridley Scott o los actores Timothée Chalamet y Josh Hutcherson.