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Localizan los cadáveres de una mujer y de su hija en una vivienda de El Fenollar en Alicante, presuntamente asesinadas por el padre

Además de las dos víctimas mortales, en el suceso también habría resultado herida de gravedad otra de las hijas y el presunto autor de los hechos.

Imagen de archivo

Localizan los cadáveres de una mujer y de su hija en una vivienda de El Fenollar en Alicante, presuntamente asesinadas por el padre | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

La Guardia Civil ha encontrado los cuerpos sin vida de una mujer y de su hija en una vivienda de El Fenollar, en Alicante. Fue alrededor de las 19:40 horas de este jueves cuando el 112 recibió una llamada de alerta.

Al llegar a la vivienda indicada las patrullas de la Guardia Civil localizaron los dos cadáveres y también a otras dos personas heridas. Los heridos son otra de las hijas y el padre, presunto autor de los hechos. Ambos mostraban heridas por arma blanca y han tenido que ser trasladados a un hospital.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Fuentes de la Guardia Civil han indicado que no constan antecedentes en el sistema VioGén entre el presunto autor y la mujer fallecida. Según recoge la agencia de noticias Efe, fue la hija de la mujer asesinada quien quien alertó de los hechos mediante una llamada al teléfono 112. Las mismas fuentes han precisado que la Guardia Civil investiga estos hechos como un posible caso de violencia machista.

Todos los miembros de la familia son de nacionalidad española. Las edades que han trascendido es que la madre tendría 55 años, la hija fallecida 21 años y el padre 53, mientras que no se ha podido precisar la edad de la hija que dio la voz de alarma.

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