El secreto fitness de Paula Echevarría para lucir unos brazos firmes este verano: el Ballet Workout

Si hay algo que tenemos claro es que Paula Echevarría es una auténtica cazatendencias, y no solo en lo que a moda se refiere. La actriz asturiana siempre va un paso por delante a la hora de cuidar su cuerpo, y su último descubrimiento fitness nos ha dejado con la boca abierta.

Olvídate de las aburridas repeticiones con mancuernas pesadas para combatir las temidas alas de murciélago, porque Paula ha encontrado el método definitivo para esculpir el tren superior con la delicadeza, la elegancia y, sobre todo, la exigencia de la danza clásica.

Se trata del Ballet Workout, una disciplina que fusiona lo mejor del fitness con la técnica del ballet, y que la actriz practica mano a mano con la entrenadora Yasmina Sancayo. A través de las redes sociales, han compartido un fragmento de su entrenamiento enfocado en los brazos.

El resultado salta a la vista: una musculatura tonificada, estilizada y una postura impecable. Así que, en este artículo, te lo contamos todo sobre esta nueva tendencia de ejercicios y la razón por la que se ha convertido en mundialmente famosa.

Más que mover las manos

El ejercicio clave en el que se centra esta rutina se conoce en la danza como Port de bras, que literalmente significa transporte de los brazos. Aunque a simple vista pueda parecer una secuencia de movimientos suaves y fluidos, la realidad que esconde detrás es un trabajo muscular de lo más intenso.

En este ejercicio, la fuerza no nace de las muñecas ni de los codos, sino de una espalda activa. Para realizarlo correctamente, hay que mantener los omóplatos abajo, alejando los hombros de las orejas, y el pecho erguido, mientras los brazos dibujan líneas en el aire coordinándose con la respiración y la mirada.

Paula Echevarría en una de sus clases de ballet | Instagram

¿Por qué deberías sumarlo a tu rutina?

Las ventajas de este método van mucho más allá de la estética. Si buscas unos brazos esculpidos pero te da pereza el gimnasio tradicional, toma nota de sus beneficios:

Adiós a la flacidez sin peso externo : Al trabajar con la propia resistencia del cuerpo y mantener la tensión muscular de forma continua, se logra una musculatura definida.

: Al trabajar con la propia resistencia del cuerpo y mantener la tensión muscular de forma continua, se logra una musculatura definida. Corrección postural inmediata: Al obligarte a mantener la columna alineada y el abdomen activo, es el remedio perfecto para combatir los vicios posturales del día a día, como el cuello inclinado por mirar el móvil o la pantalla del ordenador.

Paula Echevarría en el gimnasio | Instagram

Cero impacto : Es un ejercicio ideal para cuidar las articulaciones, ya que mejora la movilidad de los hombros y los omóplatos sin castigarlos con cargas pesadas.

: Es un ejercicio ideal para cuidar las articulaciones, ya que mejora la movilidad de los hombros y los omóplatos sin castigarlos con cargas pesadas. Conexión cuerpo y mente: Al requerir tanta precisión y coordinación fina, es una actividad excelente para desconectar el cerebro del estrés diario y concentrarte en el momento presente.

Apto para torpes

La mejor parte de este entrenamiento que ha conquistado a Paula Echevarría es que no importa si nunca has pisado una escuela de danza o si tu coordinación es algo limitada. Para empezar solo necesitas un espejo para poder corregir tu postura, mantener la espalda recta, respirar acompasadamente y dejarte llevar por el movimiento fluido.

Así pues, una vez más, Paula nos demuestra que estar en forma y lucir unos brazos espectaculares este verano no está reñido con la elegancia. ¿Te animas a probar el efecto ballet?