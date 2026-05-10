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Equipo Orozco

Orozco lidera la primera noche de La Voz Kids con tres talents en su equipo

El coach se convierte en el gran protagonista del estreno tras sumar tres voces y firmar algunos de los momentos más comentados de la noche.

Orozco lidera la primera noche de La Voz Kids con tres talents en su equipo

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Celia Gil
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Antonio Orozco fue el coach que más talents consiguió en la primera gala de La Voz Kids, formando un equipo con Isabel, Celia y Elsa. Tres incorporaciones marcadas por decisiones clave y mucha emoción.

Uno de los momentos más sorprendentes llegó con Isabel, a la que recuperó gracias al botón de arrepentimiento cuando ya había abandonado el escenario. También apostó fuerte por Celia, utilizando el megabloqueo para asegurarse su voz.

A ellas se suma Elsa, que emocionó con su actuación y terminó de completar un arranque redondo para el coach, que parte como líder tras la primera noche.

Equipo Orozco de La Voz Kids 2026
Equipo Orozco de La Voz Kids 2026 | antena3.com

Equipo Orozco: Celia, Isabel y Elsa.

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