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Sergio Rojas, el joven de 16 años que ha construido un robot humanoide: "No va a ser un amigo, pero sí un acompañante"

A sus 16 años, Sergio ha cumplido un sueño. Tras noches sin dormir y un año y medio de trabajo, ha logrado construir a Helio, un robot que se ha convertido en su mayor logro.

Sergio Rojas, el joven de 16 años que ha construido un robot humanoide: "No va a ser un amigo, pero sí un acompañante"

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Sergio es un joven de 16 años, pero no es como todos los demás. Él ha sacrificado gran parte de su infancia para perseguir su sueño: construir un robot humanoide que le acompañe y le vea crecer.

La idea nació al ver la silla de su habitación vacía. Sergio visualizó a un robot allí sentado y, desde entonces, no ha dejado de trabajar para que se hiciera realidad. "Un año y medio, aquí estoy", asegura,

Fueron noches sin dormir y días de arduo trabajo, pero finalmente lo logró y hoy viene acompañado de Helio, su robot humanoide. "He tenido muchísimo apoyo de mis compañeros y profesores", afirma Sergio.

Aunque aún sigue trabajando en él y le encantaría que hablase o caminase, Sergio tiene claro que su prioridad con Helio no es otra que verle crecer con él y observar cómo llena la silla que un día estuvo vacía. "No va a ser un amigo como si fuera humano, pero sí un acompañante, yo lo llamo 'colega'", nos cuenta Sergio. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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