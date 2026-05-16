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“Por favor daros la vuelta”: la petición de Orozco con la actuación de esta banda

Skabum sorprendieron mucho a los coaches con este tema de ‘Sweet dreams’ en el escenario de La Voz Kids.

“Por favor daros la vuelta” la petición de Orozco con la actuación de esta banda

“Por favor daros la vuelta”: la petición de Orozco con la actuación de esta banda

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Celia Gil
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Skabum se subió al escenario de La Voz Kids dispuesto a romper con todo y lo consiguió desde el primer momento con su versión de ‘Sweet dreams’. Rodeados de instrumentos, los talents dejaron claro que no era una actuación cualquiera.

Los coaches no tardaron en darse cuenta de que se trataba de un grupo, algo poco habitual, y la reacción fue inmediata. Luis Fonsi fue el primero en girarse, seguido muy de cerca por Antonio Orozco.

“Por favor, daros la vuelta”, pedía Orozco a sus compañeras mientras la actuación seguía creciendo. Finalmente, Ana Mena y Edurne también pulsaron el botón, completando el pleno.

Una actuación diferente, llena de energía y personalidad, que dejó claro que Skabum ha llegado para revolucionar el escenario de La Voz Kids.

Ellos tenían muy claro su decisión: ¡Edurne era su coach para su camino en La Voz Kids!

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