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Una receta hidratante para combatir el calor: crema de lechuga con picatostes, de Arguiñano

Karlos Arguiñano muestra, una vez más, lo fácil que es alimentarse bien con esta crema de lechuga. Es hidratante, barata, rica y perfecta para combatir esta ola de calor.

Crema de lechuga con picatostes

Una receta hidratante para combatir el calor: crema de lechuga con picatostes, de Arguiñano

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Si comes la semilla de sésamo negro entera, el cuerpo no la digiere y la expulsa tal cual. Por eso, es recomendable tostarlo o molerlo antes de consumirlo.

La lechuga por sí sola es mayormente agua. Cocerla con patata es aconsejable para darle cuerpo y textura de crema.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 lechuga grande
  • 1 cebolla
  • 2 patatas
  • 800 ml de caldo de ave
  • 100 ml de nata líquida para cocinar
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 4 rebanadas de pan integral (del día anterior)
  • 1 cucharada de sésamo negro
  • 10-12 tallos de cebollino
  • Perejil
Ingredientes Crema de lechuga con picatostes
Ingredientes Crema de lechuga con picatostes | antena3.com

Elaboración

Para hacer la crema, calienta 2-3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela y pica la cebolla, introdúcela y rehógala a fuego medio durante 6-8 minutos, sin que coja color. Añade las patatas peladas y cascadas y rehógalas también. Lava y trocea las hojas de lechuga e incorpóralas. Sazona, vierte el caldo, cierra la olla y cocina durante 5 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.

Lava y trocea las hojas de lechuga e incorpóralas
Lava y trocea las hojas de lechuga e incorpóralas | antena3.com

Abre la olla, escurre el exceso de caldo y pon el resto en el vaso de la batidora. Tritura. Si te gustan las cremas más ligeras, añade un poco más de caldo. Agrega 80 ml de nata líquida (reserva 20 ml para el emplatado). Mezcla bien.

Tritura
Tritura | antena3.com

Para hacer la guarnición, calienta 6-8 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las rebanadas de pan en cuadraditos y fríelos en la sartén. Cuando los picatostes estén dorados y crujientes, retíralos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina. Después, ponlos en un bol. Añade el sésamo negro y el cebollino finamente picado. Mezcla.

Sirve la crema de lechuga en un plato hondo y esparce sobre ella la guarnición de picatostes, sésamo y cebollino. Moja cada plato con un hilo de nata y uno de aceite de oliva. Decora con una hojita de perejil.

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