Obligada a pagar 110 euros por un bolso de mano para poder montar en el avión

Alba asegura haber sufrido una injusticia por parte de la aerolínea con la que suele viajar después de verse obligada a pagar 110 euros por llevar un bolso de mano. "Me parece una barbaridad. Yo viajo siempre con esta compañía y nunca me habían puesto ningún problema por llevar un bolsito o una riñonera", explica.

No obstante, en esta ocasión la situación fue muy distinta. La pasajera cuenta que había contratado una maleta de mano porque iba a pasar varios días en Galicia. Además, llevaba un bolso pequeño. Durante el embarque, cuando ya se disponía a acceder al avión, una azafata la llamó de nuevo y le comentó: "¿Creo que vas muy cargada, no?". Acto seguido, le comunicó que tendría que abonar 110 euros porque el bolso se consideraba "otro bulto más", independientemente de su tamaño.

El experto Jorge D. Mora respalda la reclamación de Alba y sostiene que la pasajera tiene razón. A su juicio, se trata de "una cláusula abusiva", ya que la Ley de Navegación Aérea y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 establecen que el equipaje de mano que cumple unas dimensiones razonables forma parte del transporte del pasajero y no debería conllevar un cargo adicional.

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