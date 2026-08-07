Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En directo

Obligada a pagar 110 euros por un bolso de mano para poder montar en el avión

Alba no ha tenido más remedio que pagar 110 euros por una bolsa de mano pese a que otras veces ha viajado con la misma compañía y no ha habido problema.

110

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Alba asegura haber sufrido una injusticia por parte de la aerolínea con la que suele viajar después de verse obligada a pagar 110 euros por llevar un bolso de mano. "Me parece una barbaridad. Yo viajo siempre con esta compañía y nunca me habían puesto ningún problema por llevar un bolsito o una riñonera", explica.

No obstante, en esta ocasión la situación fue muy distinta. La pasajera cuenta que había contratado una maleta de mano porque iba a pasar varios días en Galicia. Además, llevaba un bolso pequeño. Durante el embarque, cuando ya se disponía a acceder al avión, una azafata la llamó de nuevo y le comentó: "¿Creo que vas muy cargada, no?". Acto seguido, le comunicó que tendría que abonar 110 euros porque el bolso se consideraba "otro bulto más", independientemente de su tamaño.

El experto Jorge D. Mora respalda la reclamación de Alba y sostiene que la pasajera tiene razón. A su juicio, se trata de "una cláusula abusiva", ya que la Ley de Navegación Aérea y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 establecen que el equipaje de mano que cumple unas dimensiones razonables forma parte del transporte del pasajero y no debería conllevar un cargo adicional.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Un epidemiólogo tranquiliza ante el brote de ciclosporiasis que deja dos muertos en EE.UU.

“No es especialmente letal”: un epidemiólogo tranquiliza ante el brote de ciclosporiasis que deja dos muertos en EE.UU.

La letra que trunca el sueño de Sara: ¡Pierde 4.000 euros!

La letra que trunca el sueño de Sara: ¡Pierde 4.000 euros!

“¡Pobre Nando!”: Él lo gana y sus compañeras se lo llevan

“¡Pobre Nando!”: él lo gana y sus compañeras se lo llevan

Irene comienza el programa por todo lo alto: “¡La primera ola de 1.750 euros!”
Mejores momentos | 7 de agosto

Irene comienza el programa por todo lo alto: “¡La primera ola de 1.750 euros!”

Juan Macías, heredero del Bombo, cree firmemente que la final del Mundial 2030 será en España
Mundial 2030

Juan Macías, heredero del Bombo: "Tengo la confianza absoluta de que la final se va a hacer en España en el 2030"

Más de 400 personas son estafadas por una agencia de viajes
ESTAFA VIAJES

Más de 400 personas son estafadas por una agencia de viajes: hasta 9.000 euros por familia

Lo que iba a ser un fin de semana fantástico terminó convertido en una pesadilla para cientos de familias. Una agencia de viajes de L'Escala, en Girona, está siendo investigada por una presunta estafa que habría dejado a numerosos clientes sin sus vacaciones y sin el dinero que habían pagado por adelantado.

Receta de Tortilla de pisto gratinada
Disfrútala

¡Para chuparse los dedos! Receta de Tortilla de pisto gratinada de Álex O’Dogherty y Joseba Arguiñano

El actor ha elaborado una deliciosa receta junto al cocinero en el que ha integrado todas las verduras del pisto en una rica tortilla y la han gratinado con mozzarella. ¡No te lo puedes perder!

Polémica mundial de fútbol.

Cristóbal Soria, sobre la posibilidad de que la final del Mundial 2030 se juegue en Marruecos: "Madrid es absolutamente superior a Casablanca"

Denuncias en Ferrol.

Pánico en Caranza, un barrio de Ferrol, tras una reyerta: "No podemos sacar a los niños a la calle"

Vecinos de Ceuta, indignados.

La ceutí indignada a la que Toni Bolaño llamó "garrula": "Que venga a Ceuta, que la garrula le va a poner los puntos sobre las íes"

Publicidad