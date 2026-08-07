La letra que trunca el sueño de Sara: ¡Pierde 4.000 euros!

Le ha llegado el turno a Sara en este panel de La ruleta de la suerte y su primera tirada ha ido directa a los ¡1.000 euros! “¡Si es que teníais que caer!”, ha dicho muy ilusionado Jorge Fernández. Todos los concursantes habían estado en varias ocasiones cerca de caer y el presentador tenía claro que antes o después iba a ocurrir.

Al final, la afortunada ha sido Sara, y, además, ha optado por la ‘S’, que estaba ¡cuatro veces! Así que, la concursante del atril rojo, que no había sumado nada de dinero en su marcador hasta el momento, se ha colocado con 4.000 euros en una sola tirada y ha hecho incluso peligrar el pase a la Gran Final de Irene.

Desgraciadamente, Sara no sabía el panel, y como ya estaban todas las vocales destapadas, solo ha podido seguir tirando y ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’, un gajo demasiado arriesgado para la cifra que tenía en su marcador. Sin embargo, nos hemos quedado sin saber qué había detrás de ese gajo, porque Sara ha optado por la ‘C’, que no estaba, así que, aunque no ha perdido los 4.000 euros, sí ha perdido el turno. Finalmente, ha sido Nando quien ha resuelto el panel por 600 euros dejando a Sara con la miel en los labios. ¡Vaya momento! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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