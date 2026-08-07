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Mejores momentos | 7 de agosto

Irene comienza el programa por todo lo alto: “¡La primera ola de 1.750 euros!”

La concursante ha comenzado su turno con muy buen pie y ha mantenido la racha hasta resolver el panel y llevarse 1.750 euros.

Irene comienza el programa por todo lo alto: “¡La primera ola de 1.750 euros!”

Irene comienza el programa por todo lo alto: “¡La primera ola de 1.750 euros!”

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Marta Jorge
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Tras ganar la primera prueba de velocidad, Irene ha comenzado su turno en este panel de La ruleta de la suerte. La concursante del atril azul ha tenido muy buena suerte desde la primera tirada, que ha caído en el ‘Me lo quedo’, además, ha completado el panel entero ella sola, sin dejar ninguna oportunidad a sus compañeros.

A lo largo de su turno ha ido tirando, levantando y comprando letras y cayendo en unos gajos buenísimos. Tras utilizar la doble letra, Irene ha colocado su marcador en una cifra altísima: 1.500 euros. Sin embargo, el panel aún estaba muy vacío, así que, ha seguido levantando letras poco a poco, incluso, como tenía dinero suficiente, ha comprado todas las vocales.

Pero el momento más tenso ha llegado en su última tirada: la concursante ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’. Aún no se había levantado ninguno, así que, había un 50% de posibilidades de que fuera bueno, pero el miedo a perder esa maravillosa cifra era bastante grande… Afortunadamente, cuando Irene lo ha levantado, ha descubierto que detrás de ese gajo había ¡500 euros!

Con 1.750 euros en el marcador, Irene por fin ha visto claro el panel y lo ha resuelto sin problemas. “Vaya panel, que parece el último del bote ya”, ha dicho Jorge Fernández. La concursante se ha colocado en cabeza con 1.850 euros en total. ¡Menuda forma de comenzar el programa! ¡Dale al play!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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