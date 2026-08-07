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Pánico en Caranza, un barrio de Ferrol, tras una reyerta: "No podemos sacar a los niños a la calle"

El miedo se ha instalado en el barrio de Caranza, en Ferrol (Galicia), después de que una violenta reyerta terminara con una mujer herida grave por arma blanca, dos detenidos y cuatro disparos al aire.

Denuncias en Ferrol.

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Ana Pizarroso
Publicado:

Los vecinos del barrio de Caranza, en Ferrol, están al límite. La reyerta, que terminó con dos detenidos, una mujer herida grave y varios disparos al aire, ha reavivado la preocupación por la seguridad en la zona. La pelea se produjo a plena luz del día, cuando había niños jugando en la calle. Aunque la Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no ha confirmado oficialmente el origen del enfrentamiento, algunos vecinos apuntan a que todo comenzó por un conflicto sentimental que acabó desencadenando la agresión.

"Aquí hay muchos niños"

El miedo es ahora el sentimiento que más se repite entre quienes viven en la zona. "Había niños y lo que necesitamos es mucha vigilancia policial", asegura Montse, vecina del barrio. "Aquí hay muchos niños y no podemos sacarlos a la calle por si pasa algo", lamenta. La mujer sostiene que este no ha sido un episodio aislado y reclama una mayor presencia de las fuerzas de seguridad. "Necesitamos mucha más policía. Esto no es la primera vez que pasa", afirma. Además, pide que se investigue la posible tenencia de armas en algunas viviendas: "La Policía tiene que mirar quién tiene pistolas y quién no".

Muchos residentes prefieren no hablar ante las cámaras por miedo a represalias. La sensación de inseguridad ha llevado incluso a algunas familias a limitar las salidas de sus hijos y nietos. "Mi nieto tiene cinco años y, cuando viene, ya no lo saco a la calle", cuenta Montse.

"Si una bala se escapa y hay niños jugando, ¿qué pasa?"

Los residentes del barrios insisten en que la preocupación no termina con las dos detenciones practicadas hasta el momento. Temen nuevos episodios de violencia y reclaman una mayor vigilancia policial para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Mientras la investigación sigue abierta para esclarecer lo ocurrido, los vecinos aseguran que solo quieren recuperar la tranquilidad. "Si una bala se escapa y hay niños jugando, ¿qué pasa?", se pregunta Monse, que resume el sentir de buena parte del barrio: "Lo único que pedimos es más policía".

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