¿Se romperá la familia Albora? Cihan Deniz sufre un terrible accidente tras descubrir el embarazo de Mine

El embarazo de Mine sigue provocando un auténtico terremoto en la mansión Albora. Incapaz de ocultar el dolor que siente, Alya rompe su silencio y confiesa su dolor: "El hombre al que amo va a tener un hijo con otra mujer".

Lejos de apartarse de Mine, Cihan decide hacerse responsable del bebé y le comunica cuál será su plan de ahora en adelante: comprará una casa para que ella y su hijo vivan allí tranquilamente.

Pero Sadakat tiene otros planes muy distintos. Convencida de que ese bebé forma parte de la familia Albora, deja muy clara su postura: "Se criará en nuestra casa". Las palabras de su abuela caen como un jarro de agua fría sobre Cihan Deniz. El pequeño, muy alterado, no puede soportar la idea de tener un hermano y estalla: "¿Qué está diciendo la abuela? ¡Yo no quiero tener un hermano!".

Desbordado por la situación, sale corriendo escaleras arriba sin escuchar a nadie, cuando pierde el equilibrio y se cae por las escaleras, inconsciente y con la nariz ensangrentada.

¿Conseguirá recuperarse Cihan Deniz? ¿Cambiará este terrible accidente el futuro de la familia Albora? No te pierdas los próximos capítulos de En tierra lejana, el lunes y el martes, a las 23:00 horas, en Antena 3. Ya disponibles en atresplayer.

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