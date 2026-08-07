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¡Para chuparse los dedos! Receta de Tortilla de pisto gratinada de Álex O’Dogherty y Joseba Arguiñano

El actor ha elaborado una deliciosa receta junto al cocinero en el que ha integrado todas las verduras del pisto en una rica tortilla y la han gratinado con mozzarella. ¡No te lo puedes perder!

Receta de Tortilla de pisto gratinada

¡Para chuparse los dedos! Receta de Tortilla de pisto gratinada de Álex O’Dogherty y Joseba Arguiñano

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (2 p.):

  • 1 cebolleta
  • 3 dientes de ajo
  • ½ calabacín
  • ½ berenjena
  • ½ pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 tomate
  • 6 huevos
  • 100 g de ventresca de bonito en aceite de oliva
  • 160 g de queso mozzarella rallado
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Para el pan crujiente:

  • 1 bollo de pan con semillas
  • 2 dientes de ajo
  • aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1 cucharadita de tomillo
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Para hacer el pisto, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pica la cebolleta en brunoise (daditos pequeños), pela y pica finamente los ajos y pon todo a pochar en la sartén. Agrega el pimiento rojo y el verde cortados en daditos pequeños. Cocina durante 5 minutos aproximadamente.

Pela la berenjena y el calabacín, corta ambas hortalizas en daditos y agrégalas. Cocina durante 5 minutos más. Incorpora el tomate pelado y cortado en daditos. Continúa cocinando unos 10 minutos.

Mientras se cocina el pisto, prepara el pan. Para ello, pela los ajos, pícalos y ponlo en el mortero con una pizca de sal. Maja y añade la pimienta negra, el orégano, el tomillo, perejil picado y 4-5 cucharadas de aceite de oliva. Mezcla bien.

Corta el pan en rebanadas, pero sin llegar hasta el final, que quede como un abanico. Príngalo bien con el aceite de ajo y perejil (por dentro y por fuera). Envuélvelo en un papel de horno, ponlo en una fuente y hornea (con el horno precalentado) a 190ºC durante 15 minutos. Deja que se temple y termina de cortar las rebanadas hasta el final.

Para hacer las tortillas, bate los huevos en un bol e introduce el pisto. Calienta 1-2 cucharadas de aceite en dos sartenes y reparte la mezcla entre las dos. Cuando se cuajen por debajo, cúbrelas con queso rallado y gratínalas en el horno durante 5 minutos, hasta que el queso se funda.

Sirve una porción de tortilla de pisto en cada plato, esparce encima la ventresca de bonito a tu gusto, acompaña con el pan especiado y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Si te resulta más cómodo, puedes hacer una única tortilla y trocearla a la hora de servir

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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