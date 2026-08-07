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Mejores momentos | 7 de agosto

“¡Pobre Nando!”: él lo gana y sus compañeras se lo llevan

Tras el duro golpe del ‘Se lo doy’ y de perder 675 euros, Nando ha remontado consiguiendo otros 500 euros, sin embargo, ha perdido el turno e Irene ha aprovechado el ‘Me lo quedo’ para quitárselo todo.

“¡Pobre Nando!”: Él lo gana y sus compañeras se lo llevan

“¡Pobre Nando!”: él lo gana y sus compañeras se lo llevan

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Marta Jorge
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Nando había conseguido acumular 675 euros en este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte y parecía que todo iba viento en popa. Sin embargo, una mala tirada le ha hecho perderlo todo cayendo en el ‘Se lo doy’. “Es una cantidad que hace un poco de pupa”, ha reconocido Jorge Fernández.

El concursante del atril amarillo ha decidido dárselo todo a Sara, que era la que menos tenía. Pero lo bueno es que no ha perdido el turno, así que, ha seguido jugando con actitud y ha conseguido destapar la letra oculta. De hecho, Nando ha remontado tanto que ha conseguido posicionarse con 500 euros en su marcador. Desgraciadamente, cuando parecía que ya estaba cerca de resolver el panel, el concursante ha decidido comprar la letra ‘I’, que era precisamente la que no estaba y, esta vez sí, ha perdido el turno.

Por su parte, Irene, no ha podido aprovechar mejor que le haya llegado el turno, porque ha decidido utilizar el ‘Me lo quedo’ con Nando robándole el dinero y el ‘Supercomodín’. “Joe Nando, entre lo que has dado y lo que te han quitado…”, ha dicho el presentador al concursante, que, pese al esfuerzo, finalmente no ha conseguido llevarse nada. ¡Revive el momento completo en el vídeo de arriba!

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