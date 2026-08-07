Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actualidad

Detenido por el FBI el hombre que buscaba a la princesa Leonor asegurando que se casaría con ella: "Lo acusan de varios delitos"

Un hombre ha sido detenido tras buscar con insistencia a Leonor de Borbón durante el Mundial de fútbol de 2026 celebrado en Estados Unidos. Se ha considerado una alerta médica y psiquiátrica más que criminal.

Leonor

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

El FBI ha detenido al hombre de 50 años que buscaba con desesperación a la princesa Leonor en Houston, Estados Unidos. Preguntaba de manera insistente por Leonor de Borbón asegurando que iban a casarse y los cuerpos de seguridad decidieron fotografiarlo para poder identificarlo y comprobar si signifcaba un grave problema.

Por suerte, el grado de peligro nunca llegó a ser alto ya que la agenda oficial de la Familia Real se concentraba de manera exclusiva en Nueva York y Nueva Jersey con motivo del Mundial de Fútbol 2026 del que España salió victoriosa.

Nuestro compañero y periodista Ronen Suarc explica que el hombre sigue detenido y tendrá cargos importantes. "Las autoridades lo acusan de varios delitos" y "Va a realizar un tratamiento de salud mental" ya que padece problemas psiquiátricos. El sujeto hacía cometarios en redes sociales y preguntaba en un hotel de Houston por la heredera del trono algo que hizo saltar las alarmas.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El guiño de Álex O’ Dogherty a Karlos Arguiñano

El guiño de Álex O’ Dogherty a Karlos Arguiñano: “Yo me identifico mucho con vuestra familia”

“Un peligro público”: así se define Javier tras revelar su signo del zodiaco en Pasapalabra

“Un peligro público”: así se define Javier tras revelar su signo del zodiaco en Pasapalabra

Atrapa un millón

"Estáis en el programa perfecto": Esta noche, Atrapa un millón a las 22:00 horas

Nutriman
En directo

Nutriman: cómo elegir los mejores productos del mercado

Un fallo nada más empezar lastra a Javier en AlaZ
AlaZ | 7 de agosto

Un fallo nada más empezar lastra a Javier en AlaZ: ni su reacción evita otra derrota contra David

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!
Mejores momentos | 7 de agosto

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!

El concursante ha provocado las risas al reutilizar una broma que el cómico usó con Roberto Leal al empezar esta visita.

Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar
Mejores momentos | 7 de agosto

Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar

“Se está poniendo nervioso”, ha comentado el presentador tras cruzarse su mirada con la del concursante madrileño. ¡Sabe que le va a pedir una nueva actuación!

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David: “Auténticos genios que dais tanto ejemplo”

María dispara la tensión en Pasapalabra: una de las mejores rivales de Javier en la Silla Azul

María dispara la tensión en Pasapalabra: una de las mejores rivales de Javier en la Silla Azul

Geraldine

Geraldine Larrosa cuenta cómo pasó de ser cantante a vendedora de robots de cocina: "Tenemos que seguir trabajando"

Publicidad