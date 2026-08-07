Detenido por el FBI el hombre que buscaba a la princesa Leonor asegurando que se casaría con ella: "Lo acusan de varios delitos"

El FBI ha detenido al hombre de 50 años que buscaba con desesperación a la princesa Leonor en Houston, Estados Unidos. Preguntaba de manera insistente por Leonor de Borbón asegurando que iban a casarse y los cuerpos de seguridad decidieron fotografiarlo para poder identificarlo y comprobar si signifcaba un grave problema.

Por suerte, el grado de peligro nunca llegó a ser alto ya que la agenda oficial de la Familia Real se concentraba de manera exclusiva en Nueva York y Nueva Jersey con motivo del Mundial de Fútbol 2026 del que España salió victoriosa.

Nuestro compañero y periodista Ronen Suarc explica que el hombre sigue detenido y tendrá cargos importantes. "Las autoridades lo acusan de varios delitos" y "Va a realizar un tratamiento de salud mental" ya que padece problemas psiquiátricos. El sujeto hacía cometarios en redes sociales y preguntaba en un hotel de Houston por la heredera del trono algo que hizo saltar las alarmas.

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