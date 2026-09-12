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La solución de Karlos Arguiñano para el recreo: 5 desayunos rápidos para la vuelta al cole que encantarán a los niños

Te presentamos cinco recetas del chef para que los niños disfruten en el recreo para esta nueva vuelta al cole.

El bonito mensaje de Karlos Arguiñano para los espectadores en el último programa del año

Receta de Bocados de cacao con avellanas de Arguiñano: “el remate perfecto a tu comida”

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Julián López
Julián López
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Con la llegada de septiembre y la rutina escolar, encontrar opciones variadas y atractivas para el recreo se convierte en un reto diario para muchos padres. Salir del clásico bocadillo no tiene por qué ser complicado ni llevar mucho tiempo.

De la mano de Karlos Arguiñano, hemos seleccionado cinco recetas de repostería y snacks caseros ideales para preparar con antelación, guardar en la fiambrera y asegurar que los niños disfruten de un almuerzo lleno de energía en el patio.

Galletas caseras de mantequilla y pistachos

Las galletas caseras son la mejor alternativa a las opciones ultraprocesadas del supermercado, y esta versión de Karlos Arguiñano lo demuestra. La combinación del toque crujiente del pistacho con la suavidad de la masa tradicional de mantequilla no solo aporta un sabor irresistible, sino también ese aporte extra de energía saludable que los niños necesitan para afrontar el resto de la jornada escolar.

Galletas caseras de mantequilla con pistachos, de Karlos Arguiñano: "¡Más fácil, imposible!"

Se conservan perfectamente durante varios días en un recipiente hermético, por lo que puedes hornear una tanda el fin de semana y resolver los almuerzos de toda la semana de un plumazo.

Galletitas de limón

Si buscas un bocado fresco, ligero y muy fácil de transportar en la mochila, estas galletitas con aroma de limón son la opción ideal. Karlos Arguiñano propone una masa delicada con el equilibrio justo entre acidez y dulzor que suele encantar a los más pequeños.

Receta exprés de galletitas de limón, de Karlos Arguiñano: "Este fin de semana las voy a hacer con mis nietos"

Al tener un tamaño compacto, resultan comodísimas para racionar en el táper del colegio y evitan que los niños se manchen las manos durante el tiempo de juego en el patio. Una receta infalible para cambiar de aires respecto a los desayunos habituales.

Bocados de cacao y avellanas

Pocos sabores triunfan tanto en la infancia como la clásica combinación de chocolate con frutos secos. Estos pequeños bocados ofrecen todo el sabor de las famosas cremas para untar, pero en un formato compacto, limpio y mucho más equilibrado al estar hecho en casa.

bocados de cacao y avellana

Receta de Bocados de cacao con avellanas de Arguiñano: “el remate perfecto a tu comida”

Arguiñano logra una textura jugosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera que convierte la hora del recreo en un auténtico premio a media mañana. Un par de estos bocados en la fiambrera aseguran una sonrisa sin caer en los excesos del azúcar refinado comercial.

Bolitas de zanahoria y coco

Para las mañanas en las que el tiempo apremia o cuando no apetece encender el horno, estas bolitas de zanahoria y coco son la solución más rápida y vistosa. La zanahoria rallada aporta una jugosidad natural y un dulzor suave que combina a la perfección con el toque tropical del coco rallado.

Bolitas de zanahoria y coco, de Arguiñano: una receta divertida para introducir verduras a los niños

Su elaboración es tan sencilla y limpia que los propios niños pueden participar en la cocina moldeándolas la tarde anterior. Es una forma diferente e ingeniosa de incluir verdura en la dieta escolar sin que pongan un solo "pero".

Caracolillos de crema y pasas

Pensados para esos días en los que apetece darles un capricho especial, estos caracolillos inspirados en la bollería tradicional francesa son un éxito asegurado. Con una base de hojaldre crujiente, un relleno cremoso y el toque dulce de las uvas pasas, Karlos Arguiñano demuestra que la repostería vistosa también puede hacerse en casa de forma fácil y controlando los ingredientes. Prepararlos en tamaño mini garantiza que la ración sea la adecuada para la media mañana de los peques.

Karlos Arguiñano: "Os voy a enseñar a hacer unos caracolillos de crema y pasas en un voleo"

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Karlos Arguiñano vuelve a encender los fogones de su cocina el próximo lunes en Antena 3

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