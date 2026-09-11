Vídeo: Decenas de robots se manifiestan en Polonia por la intromisión de la IA en el trabajo de los humanos

Una treintena de robots, la mayoría humanoides, se han reunido en Varsovia, capital de Polonia, para defender al ser humano ante la aparición de la inteligencia artificial. Los robots protestan ante un panorama en el que los robots humanoides empiezan a arrebatarle el puestos de trabajo a las personas.

Las máquinas se han reunido en frente de la sede del Ministerio de Asuntos Digitales de la ciudad, y las autoridades no se han visto obligadas a frenar esta concentración.

El organizador de este encuentro ha sido un partido político de este país.

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