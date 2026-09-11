A la deriva se presenta en el FesTVal de Vitoria: "Siento que hemos construido la historia entre todos"

A la deriva, nueva serie original de Antena 3, calienta motores para su estreno exclusivo en atresplayer el próximo domingo 20 de septiembre y lo hace con su presentación oficial ante la prensa. Ha sido este viernes en el FesTVal de Vitoria, donde sus protagonistas han compartido con los asistentes un primer adelanto de todo lo que está por venir: grandes historias de amor, secretos que amenazan con salir a la luz y la historia de unas mujeres fuertes unidas por el dolor y la esperanza.

A la deriva es un gran drama ambientado en los años 70, que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio. Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

“Echaba muchísimo de menos hacer una serie como esta. Algo me dice que va a ser una serie importante”

Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Silvia Alonso, Roberto Enríquez, Amparo Fernández, David Castillo, Llorenç González, Albert Baró, Camila Viyuela, Richard Holmes, Mariam Hernández, Joaquín Notario, Cristian Valencia, Ian Losada, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la ficción.

La ficción cuenta con diez episodios de 50 minutos. Grabada en Canarias y en Madrid, está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo. En definitiva, ‘A la deriva’ es una historia de mujeres fuertes y resilientes, en la que la sororidad y la superación atraviesan todo el relato. Una serie coral que se construye en torno a unas mujeres que deben lidiar con las consecuencias del regreso de esos familiares que creían muertos.

“Estoy orgulloso de este melodrama clásico. Es épico, de los de antes. Tiene un punto entrañable con los personajes”

Durante la presentación, Paula Echevarría se ha mostrado muy agradecida y feliz de volver a Atresmedia con un proyecto tan importante: “Echaba muchísimo de menos hacer una serie como esta. Algo me dice que va a ser una serie importante”, aseguró.

Para Daniel Grao, este proyecto ha sido muy especial y asegura lo mucho que han disfrutado durante el rodaje: “Nos ha tocado contar una historia bastante dura. Muchas risas en el rodaje pero mucha dureza en la ficción”.

A la deriva es una producción de Boomerang TV junto a Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. Montse García es la directora de Ficción de Atresmedia y Luis Santamaría, el productor ejecutivo. Está escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro, y dirigida por Humberto Miró, Menna Fité y David Montoya.

Lucía Alonso y Humberto Miró firman la coproducción ejecutiva; Diego del Pozo es responsable de Contenidos de Atresmedia y Daniel del Casar, analista de Guion. Al frente de la dirección de Casting está Juan León y, de la dirección de Producción, Diego Polo. Antonio González es el director de Fotografía; Paco Redondo, el director artístico, y Gualter de Sá, el figurinista. La jefa de Maquillaje es Eva Martínez y la de Peluquería Raquel Martínez. Óscar Paniagua se encarga del Sonido y Noelia Núñez, de las localizaciones.

Así son sus protagonistas

Paula Echevarría es Lucía:

Esposa de Héctor, dueño del barco naufragado, y madre de Bruno. Trabaja como armadora para su estricta suegra, Dolores, en un mundo de hombres reacios a recibir órdenes de una mujer. Lucía vivía condenada a una relación de maltrato hasta que Héctor desapareció en el naufragio. Lo que para las demás mujeres fue una tragedia, para ella significó la oportunidad de coger las riendas de su vida. En lo laboral, en lo familiar… y en lo sentimental: Tristán, un viejo amigo de la familia, es quien ocupa ahora su corazón. El regreso de Héctor no solo truncará ese romance, sino también la vida feliz que había conseguido construir.

Daniel Grao es Héctor:

Marido de Lucía y dueño de “El Gran Sol”, el barco naufragado. Un hombre con carácter y un líder nato… con un demonio dentro. Durante el naufragio, Héctor ha tomado conciencia de ello y regresa dispuesto a demostrar que puede ser un buen marido. Pero, ¿puede un hombre violento y manipulador llegar a cambiar? Cuando Mario, el hermano de un marinero fallecido, se empeña en descubrir por qué naufragaron en una zona muy lejana a la habitual, Héctor hará lo que sea necesario para ocultar la oscura verdad que se esconde tras la tragedia. Un secreto que lo cambiaría todo y que jamás podrá salir a la luz…

Michel Noher es Tristán:

Es el mejor amigo de Héctor y todo lo contrario a él: pura nobleza y corazón. Era el hijo de los guardeses de la casa y, cuando sus padres fallecieron, los Parrado lo acogieron como a un hijo más. Por eso, al enterarse de la noticia del naufragio, regresa a Bastuel para estar junto a Dolores. Trabaja como patrón de uno de los barcos de la familia a las órdenes de Lucía, de quien se acaba enamorando. Aunque Héctor haya regresado, no está dispuesto a renunciar a ella: sabe que su marido la maltrataba y que no la merece a su lado. Pero su incipiente historia de amor no será lo único en peligro tras la inesperada vuelta de Héctor. Con su regreso, aflorará un secreto sobre sus verdaderos orígenes que hará que ambas familias se tambaleen.

Adelfa Calvo es Dolores:

Es la madre de Héctor, a quien tiene completamente idealizado. Nunca le gustó que su hijo se casara con alguien como Lucía, a quien nunca ha considerado una buena esposa, por eso la convivencia entre ellas siempre ha sido muy tensa. Dolores es una mujer contradictoria: lidera el negocio junto su hijo, es puro carácter y no se achanta ante nada, pero al mismo tiempo, y por el machismo de la época, no acepta que Lucía sea la armadora en un mundo “de hombres”.

Natalia Huarte es Maca:

Joven decidida y con arrojo que ha vivido los dos años del naufragio siendo “viuda”. Se casó con Vicente justo antes de que él embarcara y ni siquiera pudo disfrutar de su luna de miel. Con su regreso, Maca tiene por fin la oportunidad de disfrutar de su matrimonio, y también de ser madre, pero esta vez las cosas tampoco serán fáciles.

Lucía Guerrero es Berta:

Tras la desaparición de su padre en el naufragio, Berta tiene que aprender a valerse por sí misma. Villanueva, un empresario del pueblo, no duda en contratarla como secretaria al sentirse en deuda con su familia. Aunque él esté casado, eso no impide que ambos empiecen una complicada relación secreta. Pronto, Lucía abrirá los ojos sobre cómo es realmente Villanueva…

Camila Viyuela es Paloma:

Paloma es una chica humilde y trabajadora que faena en la lonja. Nunca ha salido del pueblo, pero compensa su limitada cultura con un gran corazón. La desaparición de su novio Sergio en el mar fue un duro golpe tanto para ella como para su abuela, Fina. Por eso, cuando Curro reaparece y Fina lo confunde con su nieto, Paloma le convence para que le siga el juego. A medida que el tiempo pasa y la bola se hace más grande, también irán creciendo los sentimientos de Paloma hacia él.

Amparo Ferández es Rosa:

Dueña de la cantina del puerto, Rosa es jovial, rápida e ingeniosa, las mejores herramientas de defensa ante una vida que no ha sido fácil: enviudó joven y tuvo que sacar adelante ella sola a sus dos hijos, Cristóbal y Germán. Cuando solo uno de los dos regresa, Rosa siente una punzada de decepción al descubrir que es Germán. Ahora, tendrá que tapar esos sentimientos y asumir la muerte de su otro hijo.