Los abuelos, la garantía más recurrente para la conciliación en verano: "El problema es que la ayuda genere conflicto"

Se calcula que aproximadamente la mitad de los abuelos se han hecho cargo de sus nietos en algún momento del verano. El tiempo compartido ayuda a afianzar la relación con sus nietos, pero el abuso puede provocar el Síndrome del Abuelo Esclavizado. “Siempre hay que respetar el derecho de los abuelos a decir: hoy no puedo o a elegir cuánto tiempo quieren compartir con sus nietos”, asegura Ana Cuadrado, psicóloga experta en relaciones familiares. “Si el cuidador no puede disponer de su tiempo libre hay abuso.

Además, la profesional destaca la importancia de que los abuelos puedan dejar su impronta en la educación del menor. “El niño tiene que saber que sus abuelos son sus abuelos y sus padres son sus padres. En las cuestiones importantes, el criterio debe ser el mismo, pero no pasa nada porque en la casa de los abuelos se puedan comer cosas que en casa están más controladas”, comenta. Es importante evitar una lucha entre generaciones con los niños como rehenes.

Salimos a la calle y preguntamos a los abuelos si se sienten esclavizados. “Yo quiero mucho a mis nietos -explica una mujer-, pero tampoco quiero renunciar a mi tiempo, a mis actividades y aficiones”. Pero todos conocen algún caso en el que los abuelos viven prácticamente esclavizados.

“Una cosa es ver que los llevan al colegio o los recogen, que los dan de comer, pero hay casos en los que son las ocho de la tarde y los ves que todavía siguen con los nietos. Si me viera en esa situación, me parecería estresante”, afirma otra abuela que, asegura, comparte con sus nietos el tiempo que quiere, sin imposiciones.

Diálogo y límites evita que cuidar a los nietos desgaste

Joaquín y Ana son nietos primerizos. Están encantados con su nieta Abril y están dispuestos a ayudar a su hija en lo que haga falta, pero con unas bases previas: “los nietos son de los padres y están para disfrutarlos, no para ser esclavos de ellos”.

“Desde una perspectiva familiar -puntualiza Cuadrado-, el problema es que esta ayuda termine generando conflictos o resentimientos”. Sobre todo, cuando el cuidado del menor está controlado y guionizado por los progenitores, incluso cuando no están.

“Nosotros hemos hecho con ellos siempre lo que hemos querido. Nuestros hijos nunca nos han impuesto nada”, dice un hombre. Sin embargo, otro abuelo considera que es importante que los abuelos hagan “lo que dicen los papás y nosotros intentamos seguirlas”.

Lo que funciona para una familia no tiene por qué funcionar en otra. Por eso los expertos recomiendan mucho diálogo para que todo fluya y nadie se sienta utilizado.

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