Paula Echevarría, muy emocionada sin poder contener las lágrimas en su reaparición tras la muerte de su padre

Hace algo más de un mes, Paula Echevarría y su familia vivían un duro golpe tras el fallecimiento de Luis, su padre, a los 76 años. A lo largo de estas semanas, Paula ha ido a su pueblo, Candás, para estar acompañada de sus seres queridos y al lado de su madre. "Hacer deporte, rodearme de mi manada, empezar a abrir el estómago comiendo rico, la playa de mi pueblo, la playa de mi vida, sumergirme en el mar que me cura y me limpia, buscar entre recuerdos... Poco a poco...", escribía la actriz en una publicación de Instagram.

Tras unos días de vacaciones, Paula ha vuelto al trabajo para presentar A la deriva, la nueva serie que se podrá ver en Atresplayer y Antena 3, y para dar a conocer su nueva faceta profesional. Y es que además de actriz, ahora se ha convertido en diseñadora de lencería gracias a la colaboración con Ysabel Mora. En la fiesta de presentación de la colección, Paula ha explicado ilusionada que esta propuesta nació durante la anterior campaña de la marca, que también protagonizó.

"Yo estoy, que ya es bastante"

Paula ha atendido a los medios en el photocall muy emocionada sin poder contener las lágrimas: "A la prensa que vinisteis a cubrir el evento, porque si, me hicisteis llorar... pero fue por todo el amor que recibí ayer de todos vosotros", ha publicado después en Instagram con una selección de imágenes de la fiesta y de los dos looks que llevó.

En declaraciones a Europa Press, reconoce que todavía está "blandita" porque todo es todavía muy reciente: "Yo estoy, que ya es bastante. Y como le pasa a muchísima gente, por desgracia, que está en mi situación, pues estás. Estás". Confiesa que intenta "hacer vida normal, intentas ser tú", pero hay momentos en los que es complicado y espera que el dolor se vaya transformando en "recuerdos muy bonitos".

Paula Echevarría en el photocall del evento para presentar su primera colección de lencería | Europa Press

Sobre cómo está su familia, prefiere ser discreta, ya que considera que es "algo muy privado y forma parte de nuestra intimidad". Comenta que su madre siempre ha sido y es "un pilar muy importante" en su vida y quiere que la vea bien.

El trabajo y el deporte, dos vías de escape

Además de su madre, ha encontrado apoyo en Miguel Torres y sus amigos: "Me rodeo de gente con la que estoy como si estuviera en familia. Y eso también es muy importante, porque te sostienen constantemente".

Admite que en su trabajo es muy feliz y ha sido uno de los aspectos que también le han ayudado a seguir adelante en estos momentos tan complicados. El otro es el deporte, porque le ayuda a estar bien tanto física como mentalmente.

Sus hijos vuelven a las clases

Daniella y Miki han vuelto a sus rutinas como estudiantes, pero en etapas muy diferentes. El pequeño a educación infantil, mientras que la mayor, que ya ha cumplido 18 años, acaba de empezar la universidad, una etapa que vive "ilusionada", tal y como revela su madre.

La hija mayor de Paula y David Bustamante estudia Marketing, a la vez que está en una agencia de representación para "lo que le pueda llegar" ahora que hace un tiempo se ha abierto perfil en las redes sociales.