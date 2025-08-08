Publicidad
Para 4 personas
¡Más fácil, imposible! Karlos Arguiñano elabora unos caracolillos de crema y pasas en un abrir y cerrar de ojos
Con Karlos Arguiñano, preparar un postre delicioso, sensacional y en poco tiempo es posible. No te pierdas la elaboración de estos caracolillos de crema y pasas.
Karlos Arguiñano ha elaborado uno de sus postres rápidos y deliciosos: los caracolillos rellenos de crema y pasas. Y es que teniendo la masa de hojaldre y la crema pastelera, tendrás los caracolillos listos en un voleo.
Solo necesitarás extender la masa y repartir la crema pastelera y las pasas sobre la superficie, para después enrollarla. Mételo en el horno cortadito en rodajas durante 18 minutos ¡y a disfrutar! Así de fácil.