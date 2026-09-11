“Echo de menos una amiga como tú”: Tasio se derrumba ante Claudia al recordar su pasado

Después de que Miguel plantara cara a Tasio tras descubrir su historia con Claudia, el hijo de Damián le ha pedido explicaciones a la encargada, que no ha dudado en confesarle que es su pareja: “Estamos saliendo”.

Además, Claudia ha aprovechado la ocasión para recriminarle por su desafortunado pasado con unas duras palabras que han hecho mellan en el joven que ha confesado: “Tienes razón, he traicionado a mi mujer y he mentido a todo el mundo”.

Tasio ha terminado derrumbándose al recordar su pasado: “Echo de menos una amiga como tú y al Tasio de antes”.

Finalmente, Claudia ha dejado de lado el rencor para tratar de consolarle y le ha animado a luchar por encontrar al Tasio de antes: “A lo mejor sigue ahí dentro, en algún lugar”.

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