Marta y Nuria, las hermanas siamesas a las que consiguieron separar: "Cada año celebramos el aniversario de la independencia"

Nuria y Marta nacieron siendo siamesas, unidas por el abdomen, compartiendo el hígado y la piel. Su madre recibió la noticia en la primera ecografía, pero decidió seguir adelante cuando le garantizaron que había posibilidad de separarlas.

"Al principio me llevaron directamente a abortar", recuerda Meritxell, la madre, "pero decidimos pedir una segunda opinión y seguí adelante pensando en separarlas; si no, no hubiera seguido". Aunque en ningún momento le dieron la seguridad de que las niñas vivirían, Meritxell decidió confiar y apostar por la separación de sus hijas. "Cuando nacieron no vi dos niñas unidas, vi dos bebés, mis hijas", afirma.

Cuando nacieron, pasaron varios días en la UCI y tuvieron que pasar meses creciendo y desarrollándose para que los médicos pudieran realizarles la operación. Una operación que llegó cuando tenían 6 meses. "Me dijeron que no comprase nada hasta que no las viera separadas porque no sabían si iban a salir vivas", recuerda Meritxell, "el mejor momento fue cuando me dijeron que cada una estaba en su quirófano".

Desde entonces, Nuria y Marta han podido seguir con su vida de forma completamente independiente. "Cuando vemos las imágenes, no nos creemos que hayamos estado unidas porque solo recordamos haber estado separadas", afirman.

La historia de Nuria y Marta siempre estará unida y nos cuentan cómo hubo un momento en el que lo estuvo de manera literal. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas