Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 6-8 personas

Pastel de calabaza, una tarta rusa muy fácil y jugosa, de Eva Arguiñano

Eva Arguiñano se quedó maravillada cuando conoció esta receta de tarta rusa, y hoy nos trae la elaboración paso a paso para que también puedas disfrutar en casa de este pastel de calabaza.

Pastel de calabaza

Publicidad

Introduce la mantequilla en el congelador durante 30 minutos aproximadamente. para facilitar el rallado es importante que el trozo de mantequilla sea más grande de lo que vayas a necesitar.

Asegúrate de que la leche esté a temperatura ambiente cuando la eches sobre la tarta para que no endurezca la mantequilla de golpe.

Antes de echar la leche por encima, pincha la tarta con un tenedor o un palillo largo y grueso Esto crea "canales" para que el líquido llegue hasta la base y no se quede solo en la costra superior.

Al salir del horno esta tarta estará muy blanda; deja que enfríe totalmente y métela a la nevera al menos 4 horas (o de víspera). Las capas se asentarán y los sabores se potenciarán.

Ingredientes, para 6-8 personas

  • 700 g de calabaza
  • 100 g de azúcar
  • Zumo de medio limón
  • 1 cucharada de canela en polvo
  • 8 frambuesas
  • 2 cucharadas de azúcar glas
  • Hojas de menta para decorar

Para la masa seca:

  • 180 g de azúcar
  • 130 g de harina
  • 160 g de sémola de trigo
  • 12 g de levadura química
  • 70 g de mantequilla congelada
  • 100 ml de leche

Elaboración

Ralla la calabaza sobre un bol con ayuda de un rallador. Agrega 100 g de azúcar y el zumo de limón. Mezcla y deja reposar durante 15 minutos.

Agrega 100 g de azúcar y el zumo de limón
Agrega 100 g de azúcar y el zumo de limón | antena3.com

Para la masa seca, mezcla en un bol el azúcar, la harina, la sémola y la levadura en polvo. Remueve hasta que quede suave y divide la masa en 4 partes.

Forra un molde desmontable de 20 cm de diámetro con un papel de horno (arrúgalo un poco con las manos para que sea más manejable) y deja que cuelgue por los bordes para que sea más fácil desmoldar.

Elabora el pastel por capas. Pon en el fondo del molde una capa de masa, pon encima una capa de calabaza y espolvorea con canela. Haz 3 capas más de la misma forma y termina con una capa de masa.

Elabora el pastel por capas
Elabora el pastel por capas | antena3.com

A continuación, haz unos 5-6 agujeros profundos por todo el pastel (con un palo redondo de 1 cm aprox) y vierte la leche por los orificios, para que penetre dentro de pastel. Ralla la mantequilla congelada por encima.

vierte la leche por los orificios
vierte la leche por los orificios | antena3.com

Hornea a 180ºC durante 45 minutos. Deja templar y despúes, introdúcela en el frigorífico para que se enfríe, durante 4 horas como mínimo. Desmolda y espolvorea azúcar glas por encima. Cubre la superficie con frambuesas y decora con unas hojas con menta.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Postres

Publicidad

Programas

Pastel de calabaza

Pastel de calabaza, una tarta rusa muy fácil y jugosa, de Eva Arguiñano

¿Es definitivo el divorcio de Junts con el Gobierno? Miriam Nogueras responde en Espejo Público

Miriam Nogueras: "Al final las políticas de vivienda se evalúan con resultados y en Cataluña los contratos han caído un 36% y la oferta un 60%"

Karlos Arguiñano, sobre la receta de gratinado de garbanzos con hortalizas: "Esto es un plato señorial"

Karlos Arguiñano, sobre la receta de gratinado de garbanzos con hortalizas: "Esto es un plato señorial"

Diputados y propietarios.
VIVIENDA

El 89% de los diputados tienen casa en propiedad tras tumbar el decreto del alquiler

Juicio 'caso mascarillas'.
'Caso mascarillas'

"Pedro Sánchez le debe a Koldo las primarias y los trabajos que hizo para manejar algunas urnas y meter votos"

Juls Janeiro, Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago son los concursantes del programa
Arrancan las grabaciones

Descubre el espectacular casting de La caja amarilla, el nuevo programa de Antena 3

Juls Janeiro, Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago son los concursantes del programa.

Sigue la cuarta gala de Mask Singer en directo: llegan las últimas máscaras invitadas
Minuto a minuto

Sigue la cuarta gala de Mask Singer en directo: llegan las últimas máscaras invitadas

Esta noche conoceremos a las últimas máscaras que completan el elenco de esta quinta temporada.

Falso culpable

Álvaro, el periodista condenado por un delito que nunca cometió: "Es un daño irreparable"

Irene Montero en Espejo Público.

María Jesús Montero acusa a Juanma Moreno de desmantelar la sanidad pública en Andalucía: "Que responda con transparencia ante su nula gestión"

sdss

¿Dónde está el dinero del Caso Mascarillas? "Ese dinero no va a aparecer nunca"

Publicidad