Para 6-8 personas
Pastel de calabaza, una tarta rusa muy fácil y jugosa, de Eva Arguiñano
Eva Arguiñano se quedó maravillada cuando conoció esta receta de tarta rusa, y hoy nos trae la elaboración paso a paso para que también puedas disfrutar en casa de este pastel de calabaza.
Publicidad
Introduce la mantequilla en el congelador durante 30 minutos aproximadamente. para facilitar el rallado es importante que el trozo de mantequilla sea más grande de lo que vayas a necesitar.
Asegúrate de que la leche esté a temperatura ambiente cuando la eches sobre la tarta para que no endurezca la mantequilla de golpe.
Antes de echar la leche por encima, pincha la tarta con un tenedor o un palillo largo y grueso Esto crea "canales" para que el líquido llegue hasta la base y no se quede solo en la costra superior.
Al salir del horno esta tarta estará muy blanda; deja que enfríe totalmente y métela a la nevera al menos 4 horas (o de víspera). Las capas se asentarán y los sabores se potenciarán.
Ingredientes, para 6-8 personas
- 700 g de calabaza
- 100 g de azúcar
- Zumo de medio limón
- 1 cucharada de canela en polvo
- 8 frambuesas
- 2 cucharadas de azúcar glas
- Hojas de menta para decorar
Para la masa seca:
- 180 g de azúcar
- 130 g de harina
- 160 g de sémola de trigo
- 12 g de levadura química
- 70 g de mantequilla congelada
- 100 ml de leche
Elaboración
Ralla la calabaza sobre un bol con ayuda de un rallador. Agrega 100 g de azúcar y el zumo de limón. Mezcla y deja reposar durante 15 minutos.
Para la masa seca, mezcla en un bol el azúcar, la harina, la sémola y la levadura en polvo. Remueve hasta que quede suave y divide la masa en 4 partes.
Forra un molde desmontable de 20 cm de diámetro con un papel de horno (arrúgalo un poco con las manos para que sea más manejable) y deja que cuelgue por los bordes para que sea más fácil desmoldar.
Elabora el pastel por capas. Pon en el fondo del molde una capa de masa, pon encima una capa de calabaza y espolvorea con canela. Haz 3 capas más de la misma forma y termina con una capa de masa.
A continuación, haz unos 5-6 agujeros profundos por todo el pastel (con un palo redondo de 1 cm aprox) y vierte la leche por los orificios, para que penetre dentro de pastel. Ralla la mantequilla congelada por encima.
Hornea a 180ºC durante 45 minutos. Deja templar y despúes, introdúcela en el frigorífico para que se enfríe, durante 4 horas como mínimo. Desmolda y espolvorea azúcar glas por encima. Cubre la superficie con frambuesas y decora con unas hojas con menta.
Publicidad