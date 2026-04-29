Pastel de calabaza, una tarta rusa muy fácil y jugosa, de Eva Arguiñano

Introduce la mantequilla en el congelador durante 30 minutos aproximadamente. para facilitar el rallado es importante que el trozo de mantequilla sea más grande de lo que vayas a necesitar.

Asegúrate de que la leche esté a temperatura ambiente cuando la eches sobre la tarta para que no endurezca la mantequilla de golpe.

Antes de echar la leche por encima, pincha la tarta con un tenedor o un palillo largo y grueso Esto crea "canales" para que el líquido llegue hasta la base y no se quede solo en la costra superior.

Al salir del horno esta tarta estará muy blanda; deja que enfríe totalmente y métela a la nevera al menos 4 horas (o de víspera). Las capas se asentarán y los sabores se potenciarán.

Ingredientes, para 6-8 personas

700 g de calabaza

100 g de azúcar

Zumo de medio limón

1 cucharada de canela en polvo

8 frambuesas

2 cucharadas de azúcar glas

Hojas de menta para decorar

Para la masa seca:

180 g de azúcar

130 g de harina

160 g de sémola de trigo

12 g de levadura química

70 g de mantequilla congelada

100 ml de leche

Elaboración

Ralla la calabaza sobre un bol con ayuda de un rallador. Agrega 100 g de azúcar y el zumo de limón. Mezcla y deja reposar durante 15 minutos.

Agrega 100 g de azúcar y el zumo de limón | antena3.com

Para la masa seca, mezcla en un bol el azúcar, la harina, la sémola y la levadura en polvo. Remueve hasta que quede suave y divide la masa en 4 partes.

Forra un molde desmontable de 20 cm de diámetro con un papel de horno (arrúgalo un poco con las manos para que sea más manejable) y deja que cuelgue por los bordes para que sea más fácil desmoldar.

Elabora el pastel por capas. Pon en el fondo del molde una capa de masa, pon encima una capa de calabaza y espolvorea con canela. Haz 3 capas más de la misma forma y termina con una capa de masa.

Elabora el pastel por capas | antena3.com

A continuación, haz unos 5-6 agujeros profundos por todo el pastel (con un palo redondo de 1 cm aprox) y vierte la leche por los orificios, para que penetre dentro de pastel. Ralla la mantequilla congelada por encima.

vierte la leche por los orificios | antena3.com

Hornea a 180ºC durante 45 minutos. Deja templar y despúes, introdúcela en el frigorífico para que se enfríe, durante 4 horas como mínimo. Desmolda y espolvorea azúcar glas por encima. Cubre la superficie con frambuesas y decora con unas hojas con menta.