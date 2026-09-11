Hablamos con Verónica Hidalgo tras conocer el motivo por el que su marido está en prisión: "Confío en su inocencia"

Verónica Hidalgo lleva cuatro meses viviendo uno de sus peores momentos. Su marido, Juan Andrés González, está en prisión preventiva por un presunto delito de organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través del tráfico de drogas.

Según desvelaba ayer en exclusiva nuestro compañero Jorge García Badía, Juan Andrés González podría estar en prisión hasta que acabe la operación policial, que podría terminar con más detenciones.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar en exclusiva con Verónica Hidalgo, que se ha mostrado muy afectada con la situación. Sin embargo, afirma que sigue creyendo en la inocencia de su marido.

"Asusta bastante, pero confío en su inocencia, todo saldrá bien", asegura, "confío en la Justicia y confío en él y ya se verá".

Además, Verónica advierte que no sabe nada de la supuesta organización criminal ni de su actividad, pese a que hay sospechas de que Juan Andrés le pagaba a ella el alquiler de la nave. "Yo eso no tengo nada que ver", señala.

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