Un postre ideal
Receta de Bocados de cacao con avellanas de Arguiñano: “el remate perfecto a tu comida”
En cocina abierta de Karlos Arguiñano nos han propuesto una elaboración que es perfecta para rematar una buena comida como postre o para picar como merienda. No te pierdas la receta de Bocados de cacao con avellanas de Arguiñano.
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Ingredientes (20 unidades):
- 200 g de crema de cacao y avellana
- 140 g de harina de repostería
- 1 huevo
- 10 avellanas peladas y tostadas
- menta para decorar
Elaboración:
Pon 180 g de crema de cacao y avellana en un bol (reserva el resto). Agrega el huevo y la harina, y mezcla con una varilla hasta conseguir una masa lisa y homogénea (con textura como de plastilina). Estírala haciendo un rollito y córtala en 20 porciones del tamaño de una nuez pequeña (aproximadamente).
Haz bolitas y extiéndelas en la bandeja del horno cubierta con papel de hornear. Aplástalas con una cuchara y, con un dedo humedecido, haz un hueco en el centro de cada una. Hornea a 180ºC durante 15 minutos. Retira los bocaditos del horno y deja que se enfríen.
Abre las avellanas por la mitad (o pícalas finamente, si prefieres). Resérvalas.
Pon la crema de cacao y avellana que habías reservado en una manga pastelera. Rellena el hueco de los bocaditos con la crema y pon media avellana sobre cada uno. Decora con unas hojas de menta.
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