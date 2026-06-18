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Receta de Bocados de cacao con avellanas de Arguiñano: “el remate perfecto a tu comida”

En cocina abierta de Karlos Arguiñano nos han propuesto una elaboración que es perfecta para rematar una buena comida como postre o para picar como merienda. No te pierdas la receta de Bocados de cacao con avellanas de Arguiñano.

bocados de cacao y avellana

Receta de Bocados de cacao con avellanas de Arguiñano: “el remate perfecto a tu comida”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (20 unidades):

  • 200 g de crema de cacao y avellana
  • 140 g de harina de repostería
  • 1 huevo
  • 10 avellanas peladas y tostadas
  • menta para decorar

Elaboración:

Pon 180 g de crema de cacao y avellana en un bol (reserva el resto). Agrega el huevo y la harina, y mezcla con una varilla hasta conseguir una masa lisa y homogénea (con textura como de plastilina). Estírala haciendo un rollito y córtala en 20 porciones del tamaño de una nuez pequeña (aproximadamente).

Haz bolitas de chocolate
Haz bolitas de chocolate | antena3.com

Haz bolitas y extiéndelas en la bandeja del horno cubierta con papel de hornear. Aplástalas con una cuchara y, con un dedo humedecido, haz un hueco en el centro de cada una. Hornea a 180ºC durante 15 minutos. Retira los bocaditos del horno y deja que se enfríen.

Bate los huevos
Bate los huevos | antena3.com

Abre las avellanas por la mitad (o pícalas finamente, si prefieres). Resérvalas.

Pon la crema de cacao y avellana que habías reservado en una manga pastelera. Rellena el hueco de los bocaditos con la crema y pon media avellana sobre cada uno. Decora con unas hojas de menta.

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