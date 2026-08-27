¡El postre ideal! Karlos Arguiñano cocina canutillos con crema de fresas

El presentador ha explicado al detalle cada paso para que tú también puedas conseguir un postre perfecto. Lo primero es saltear las fresas a fuego suave y dejarlas escurrir para que suelten el jugo. Después, prepara la masa de los canutillos mezclando y amasando la harina, la leche y el aceite. Tras dejarla reposar, estírala, enróllala en los moldes y fríela hasta que quede dorada. Para la crema, monta la nata con el azúcar y el mascarpone y, a continuación, incorpora las fresas. Por último, rellena los canutillos con la crema y ¡listo para servir!

Un par de truquitos: Cuando envuelvas la masa alrededor de los moldes metálicos, procura superponer los bordes para que queden bien sellados y que no se abran durante la cocción. Además, puedes reservar el jugo que suelten las fresas y aprovecharlo para dar un toque de sabor a un yogur natural, por ejemplo.

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