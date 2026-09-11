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Mejores momentos | 11 de septiembre

El impresionante pleno de Cósima Ramírez en el ¿Dónde Están?: “¡Sin despeinarse!”

Roberto Leal y algunos de los invitados han bromeado con que el secreto de su inspiración estaba en su pelo, parte de su homenaje a Los Simpson.

El impresionante pleno de Cósima Ramírez en el ¿Dónde Están?: “¡Sin despeinarse!”

El impresionante pleno de Cósima Ramírez en el ¿Dónde Están?: “¡Sin despeinarse!”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Con unos concursantes que son unos fenómenos en el ¿Dónde Están?, los invitados de Pasapalabra cuentan con muy pocas oportunidades para lucirse en esta complicada prueba firmando el pleno. En esta ocasión, Moisés no ha completado el panel a la primera y Cósima Ramírez ha podido convertirse en la estrella. Definitivamente, Los Simson le han dado suerte.

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“Espero que me inspiren”, comentó la diseñadora al inicio del programa al revelar que su estilismo estaba inspirado en la familia de la popular serie. Con un look lleno de colorido, lo más comentado ha sido su pelo al estilo Marge. De hecho, también ha sido lo que ha generado más bromas con su pleno en la prueba. “Se ha gustado… ¡y sin despeinarse!”, ha asegurado Roberto Leal.

La propia Cósima ha afirmado que “mi pelo funciona” y Almudena Cid ha apostillado que le ha funcionado como antena. El presentador lo ha rematado asegurando que le ha servido como WiFi con los números. ¡Descubre este momentazo en el vídeo!

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