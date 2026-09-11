El homenaje de Cósima Ramírez a Los Simpson: “Son la razón por la que veo la tele”

El plató de Pasapalabra se ha llenado de color con el regreso de Cósima Ramínez. La diseñadora ha regresado dentro de un cuarteto de invitados formado también por Carlos Chamarro, Gonzo y Almudena Cid. Además, ha llegado para ayudar a Moisés, que sigue reencontrándose con todas las sensaciones y detalles del concurso, incluso en este programa con la Silla Azul. “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”, ha reconocido.

Sin sorpresas, el alfareño se ha ganado jugar su cuarto programa de esta nueva etapa capitaneando el equipo formado por Carlos y Cósima. Roberto Leal se ha quedado alucinado con su look rindiendo “homenaje a una gran familia de Atresmedia de toda la vida”. Su imagen ha estado llena de guiños a Los Simpson.

“Son la razón por la que veo la tele”, ha confesado Cósima. Entre lo más llamativo, su pelo al estilo Marge. “Espero que me inspiren”, ha afirmado. ¡Descubre su espectacular look en el vídeo!

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