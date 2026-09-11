Muere una mujer de 27 años y otros cuatro resultan heridos en un accidente de tráfico múltiple en Tarragona

En la noche del jueves, un accidente múltiple terminó con la muerte de una mujer y cuatro personas heridas de diversa consideración. El incidente tuvo lugar a las 22:25 horas en el kilómetro 1.174,6 de la carretera N-340, a su paso por el municipio tarraconense de Altafulla, ha informado el Servei Català de Trànsit.

Las autoridades investigan las causas del accidente que implican a tres vehículos. La fallecida era la conductora de uno de ellos. Se trata de M.S.F., de 27 años y vecina de L'Arboç. El Área Regional de Tráfico de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de esclarecer las causas del acciente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron siete patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y siete del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). En lo que llevamos de año, ya son 91 las víctimas de accidente de tráfico en las carreteras interurbanas de Cataluña.

Colisión frontal en Málaga

En el municipio malagueño de Mijas, un hombre de 54 años ha fallecido a consecuencia de una colisión frontal entre dos vehículos. Además hay tres heridos, entre ellos un niño de dos años.

El accidente ocurrió a las 22:12 horas del jueves en el kilómetro 7, sentido Alahurín el Grande, de la carretera A-7053, según ha informado el servicio de emergencias 112. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Bomberos y profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

A su llegada, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento del varón, trasladando al menor de dos años, a un hombre de 65 años y una mujer de 26 años al Hospital Costa del Sol.