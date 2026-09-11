El reencuentro de Moisés con la Silla Azul: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”

El regreso de Moisés a Pasapalabra le está suponiendo un reencuentro con todas las sensaciones y experiencias del concurso. Se ha mostrado muy sólido en La Pista, muy seguro en el ¿Dónde Están? y en forma en el resto de las pruebas. Además, ha debutado en AlaZ y en sus tres primeras tardes ya ha tenido todo tipo de resultados: empate, victoria… y derrota, la del pasado programa ante David.

Y al cuarto programa, le ha tocado redescubrir los nervios de la Silla Azul. Al charlar con Cristina, ha sido muy sincero: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”. Después, ha conocido a su rival: Vero, una aspirante muy internacional. Ha contado que vive en Soria pero que es gallega y ha crecido en Suiza. Además, ha vivido en Londres, París, El Cairo…

Vero ha tratado de poner a Moisés contras las cuerdas para hacerse con su puesto. Sin embargo, el alfareño ha demostrado que mantiene su aplomo en la Silla Azul y no ha dejado ni un resquicio para la sorpresa. ¡Revive este duelo en el vídeo!

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