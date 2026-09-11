Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 11 de septiembre

El reencuentro de Moisés con la Silla Azul: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”

Tras su primera derrota en AlaZ, el riojano ha vuelto a experimentar los nervios de jugarse la permanencia en el arranque del programa.

El reencuentro de Moisés con la Silla Azul: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”

El reencuentro de Moisés con la Silla Azul: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

El regreso de Moisés a Pasapalabra le está suponiendo un reencuentro con todas las sensaciones y experiencias del concurso. Se ha mostrado muy sólido en La Pista, muy seguro en el ¿Dónde Están? y en forma en el resto de las pruebas. Además, ha debutado en AlaZ y en sus tres primeras tardes ya ha tenido todo tipo de resultados: empate, victoria… y derrota, la del pasado programa ante David.

David en Pasapalabra

David pone el ritmo ganador en AlaZ: el jazz se convierte en la pesadilla final de Moisés

Y al cuarto programa, le ha tocado redescubrir los nervios de la Silla Azul. Al charlar con Cristina, ha sido muy sincero: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”. Después, ha conocido a su rival: Vero, una aspirante muy internacional. Ha contado que vive en Soria pero que es gallega y ha crecido en Suiza. Además, ha vivido en Londres, París, El Cairo…

Vero ha tratado de poner a Moisés contras las cuerdas para hacerse con su puesto. Sin embargo, el alfareño ha demostrado que mantiene su aplomo en la Silla Azul y no ha dejado ni un resquicio para la sorpresa. ¡Revive este duelo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

La anécdota de Alberto Chicote con la canción ‘Vivir así es morir de amor’: ¡y aún así pierde en La Pista!

La anécdota de Alberto Chicote con la canción ‘Vivir así es morir de amor’: ¡y aún así pierde en La Pista!

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El reencuentro de Moisés con la Silla Azul: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”

El reencuentro de Moisés con la Silla Azul: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”

Verónica Hidalgo

Hablamos con Verónica Hidalgo tras conocer el motivo por el que su marido está en prisión: "Confío en su inocencia"

Amputan la pierna

Le amputan la pierna por un presunto error médico y le recetan caminar: "No entiendo que me recomienden esto"

Siamesas
En plató

Marta y Nuria, las hermanas siamesas a las que consiguieron separar: "Cada año celebramos el aniversario de la independencia"

Juana
Nos lo cuenta

Juana denuncia que su nieto ha aprovechado que está en el hospital para quedarse con su casa

Agresión Torrelavega
Agresión entre menores

Amiga de la familia de la menor agredida en Torrelavega: "En casa no tenía ningún problema, los tenía en la puerta del colegio"

Cinco menores y la madre de una de ellas han sido detenidas por la agresión a una niña de 13 años en Torrelavega. Además, la víctima ha seguido sufriendo amenazas e insultos por parte de las presuntas agresoras.

Ceuta
ÚLTIMA HORA

Miriam, vecina de Ceuta: "Vivimos en tensión, rezándole a todos los santos del cielo que lleguemos a casa lo antes posible"

La ciudad autónoma continúa luchando por volver a la normalidad, mientras la inseguridad y la violencia aumenta por momentos. Una situación ante la que el Gobierno parece no dar respuesta.

Karlos Arguiñano vuelve el lunes 14 de septiembre

Karlos Arguiñano estrena cocina este lunes: así será su nuevo plató

De la inseguridad subjetiva a la ruina objetiva.

"Esto es libanizar, están haciendo la ciudad invivible", los comerciantes de Ceuta están al límite

La ruleta de la suerte

¡Pillado por el RuleVar!: Joaquín falla y María Luisa aprovecha la oportunidad

Publicidad