Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 11 de septiembre

De ‘Umbrella’ a ‘Paparazzi’: el lío de Moisés entre Beyoncé, Rihanna y Lady Gaga en La Pista

David se ha llevado la victoria, pero gracias al título con otras palabras porque estaba tan perdido con la canción como su rival.

De ‘Umbrella’ a ‘Paparazzi’: el lío de Moisés entre Beyoncé, Rihanna y Lady Gaga en La Pista

De ‘Umbrella’ a ‘Paparazzi’: el lío de Moisés entre Beyoncé, Rihanna y Lady Gaga en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

De forma inesperada, en La Pista se han juntado hasta tres divas de la música. La canción que se han encontrado David y Moisés es de Lady Gaga. Sin embargo, gracias al concursante riojano, también Beyoncé y Rihanna se ha convertido en protagonistas. Con este elenco, lo raro ha sido el primer fragmento y que les sonara a chatarra. En realidad, eran los flashes de los ‘Paparazzi’.

Han tardado en descubrirlo. Antes, el segundo fragmento le ha llevado a Moisés a pensar en ‘Umbrella’, uno de los mayores éxitos de Rihanna… que él ha atribuido a Beyoncé. Roberto Leal le ha sacado punta al fallo: “Si Beyoncé dice que es suya, es suya”. Con tanto despiste, el presentador les ha aclarado que la artista que estaban escuchando era Lady Gaga.

Estaba claro que los dos concursantes necesitaban el título con otras palabras. Así es cómo David, más rápido con el pulsador, se ha hecho con la victoria y los dos segundos aún en juego. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡Como un gol en el último segundo! El eufórico acierto de Moisés para empatar con David en AlaZ

¡Como un gol en el último segundo! El eufórico acierto de Moisés para empatar con David en AlaZ

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

¡Como un gol en el último segundo! El eufórico acierto de Moisés para empatar con David en AlaZ

¡Como un gol en el último segundo! El eufórico acierto de Moisés para empatar con David en AlaZ

El impresionante pleno de Cósima Ramírez en el ¿Dónde Están?: “¡Sin despeinarse!”

El impresionante pleno de Cósima Ramírez en el ¿Dónde Están?: “¡Sin despeinarse!”

El homenaje de Cósima Ramírez a Los Simpson: “Son la razón por la que veo la tele”

El homenaje de Cósima Ramírez a Los Simpson: “Son la razón por la que veo la tele”

De ‘Umbrella’ a ‘Paparazzi’: el lío de Moisés entre Beyoncé, Rihanna y Lady Gaga en La Pista
Mejores momentos | 11 de septiembre

De ‘Umbrella’ a ‘Paparazzi’: el lío de Moisés entre Beyoncé, Rihanna y Lady Gaga en La Pista

El reencuentro de Moisés con la Silla Azul: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”
Mejores momentos | 11 de septiembre

El reencuentro de Moisés con la Silla Azul: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”

Verónica Hidalgo
EXCLUSIVA

Hablamos con Verónica Hidalgo tras conocer el motivo por el que su marido está en prisión: "Confío en su inocencia"

Juan Andrés González, el marido de Verónica Hidalgo, está en prisión preventiva por presunta organización criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales por medio del tráfico de drogas. Un hecho que ha afectado profundamente a su mujer.

Amputan la pierna
Nos lo cuenta

Le amputan la pierna por un presunto error médico y le recetan caminar: "No entiendo que me recomienden esto"

Miguel tiene 63 años y vive un auténtico infierno: le han amputado la pierna y le han prescrito caminar para recuperarse. Además, según la familia, la amputación podría haberse evitado.

Siamesas

Marta y Nuria, las hermanas siamesas a las que consiguieron separar: "Cada año celebramos el aniversario de la independencia"

Juana

Juana denuncia que su nieto ha aprovechado que está en el hospital para quedarse con su casa

Agresión Torrelavega

Amiga de la familia de la menor agredida en Torrelavega: "En casa no tenía ningún problema, los tenía en la puerta del colegio"

Publicidad