De ‘Umbrella’ a ‘Paparazzi’: el lío de Moisés entre Beyoncé, Rihanna y Lady Gaga en La Pista

De forma inesperada, en La Pista se han juntado hasta tres divas de la música. La canción que se han encontrado David y Moisés es de Lady Gaga. Sin embargo, gracias al concursante riojano, también Beyoncé y Rihanna se ha convertido en protagonistas. Con este elenco, lo raro ha sido el primer fragmento y que les sonara a chatarra. En realidad, eran los flashes de los ‘Paparazzi’.

Han tardado en descubrirlo. Antes, el segundo fragmento le ha llevado a Moisés a pensar en ‘Umbrella’, uno de los mayores éxitos de Rihanna… que él ha atribuido a Beyoncé. Roberto Leal le ha sacado punta al fallo: “Si Beyoncé dice que es suya, es suya”. Con tanto despiste, el presentador les ha aclarado que la artista que estaban escuchando era Lady Gaga.

Estaba claro que los dos concursantes necesitaban el título con otras palabras. Así es cómo David, más rápido con el pulsador, se ha hecho con la victoria y los dos segundos aún en juego. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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