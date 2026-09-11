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Juana denuncia que su nieto ha aprovechado que está en el hospital para quedarse con su casa
A sus 87 años, Juana se ha quedado sin casa. Su nieto ha aprovechado que la estaban operando para cambiar la cerradura y quedarse dentro.
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Juana tiene 87 años y se ha visto obligada a dormir en un sofá. El motivo: su nieto habría cambiado la cerradura de su casa y se habría quedado dentro sin su consentimiento.
Todo ocurrió cuando Juana acudió unos días al hospital a operarse de la cadera. Mientras, su nieto y su pareja aprovechaban presuntamente para hacerse con el piso.
La familia de Juana está desesperada con la situación. "Parece que no es hijo mío con cómo se está comportando", asegura María José, la hija de Juana y madre del presunto okupa, "esto no se le hace a su abuela, ni a un perro".
Por su parte, el nieto de Juana afirma que él ya estaba viviendo en esa casa desde hace un tiempo y que su abuela vivía en otro piso. "Estoy de alquiler, tengo un contrato, lo único que le hemos hecho un lavadito de cara", señala. Algo que su madre desmiente: "No tiene ningún contrato".
Ahora, Juana denuncia que se ha quedado sin casa, una pérdida que no solo es económica, sino sentimental y física, ya que estaba adaptada a sus problemas de salud. ¿Logrará que su nieto abandone la vivienda?
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