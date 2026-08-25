Tarta de fresas y ricota: la receta de tarta italiana con la que triunfa Eva Arguiñano

Eva Arguiñano nos ha dado un buen consejo: hay que lavar las fresas siempre sin quitarles la parte verde, y retirarla una vez estén limpias. Además, nos ha explicado que se trata de una tarta italiana, ya que la ricota es un queso originario de Italia. Las fresas, por su parte, son una fruta con numeroso beneficios: contienen antioxidantes que combaten el daño celular y ¡son ricas en agua y fibra!

La presentadora también ha explicado la clave para conseguir la tarta perfecta: cocinar las fresas a fuego fuerte para que suden y suelten todo su jugo, y después reducirlo al máximo. Eva Arguiñano ha exprimido las fresas con el tradicional exprimidor que utilizaba su padre, consiguiendo un zumo perfecto. Además, es fundamental montar muy bien los huevos e incorporar el resto de los ingredientes poco a poco para lograr una textura irresistible.

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