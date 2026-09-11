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Le amputan la pierna por un presunto error médico y le recetan caminar: "No entiendo que me recomienden esto"

Miguel tiene 63 años y vive un auténtico infierno: le han amputado la pierna y le han prescrito caminar para recuperarse. Además, según la familia, la amputación podría haberse evitado.

Amputan la pierna

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La vida de Miguel, un hombre de 63 años, ha cambiado de un día a otro. Tras sufrir una caída a raíz de un ataque epiléptico, los médicos terminaron amputándole la pierna.

La familia no solo denuncia que la amputación podría haberse evitado, sino además que la receta que los médicos le han dado es descabellada: le han recomendado dejar de fumar y andar una hora y media al día.

"No sé si ha sido un error", afirma su hermana, Sonia Cortés, "pero lo verdaderamente grave es que le han mandado caminar en un piso como este, lo que necesitamos es un centro de rehabilitación especializado que nos han denegado".

Ahora, Miguel y su familia piden ayuda y un centro de rehabilitación especializado para él. ¿Lograrán que Miguel vuelva a ser independiente?

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