El general Rafael Dávila: "Dentro de la Cúpula Militar ha habido dimisiones que ha tenido que parar el Rey"

Pocos conocían la existencia de esta reunión pero la Casa Real ha decidido hacerla pública. Un mensaje en sus redes sociales desvelaba que el lunes 7 de septiembre, Felipe VI, vestido con el uniforme del Ejército de Tierra, se reunía con la ministra de defensa , Margarita Robles, y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y los mandos operativos de Defensa. Un encuentro, de cara al público, para analizar la situación en Ceuta pero que para quien saben leer entre líneas cobra especial importancia. El general de división retirado, Rafael Dávila, analiza este encuentro y nos desvela algo que pocos conocen.

Análisis militar

Como militar, reconoce Dávila, "estoy verdaderamente avergonzado, pero no por la agresión que ha sufrido un soldado, sino por como se están utilizando a las fuerzas amadas". Su análisis de la situación se resume en este sentimiento, "los moros claramente se ríen de las patrullas españolas. Es inadmisible" y cree que la única forma de solucionar la situación en Ceuta era haber ordenado el Estado de excepción.

Rafael Dávila, como general de división retirado, valora que lo ocurrido en Ceuta "no es un caso de migración es un caso de emergencia. La integridad territorial de Ceuta está ya atacada de una manera palpable". El priopio Pedro Sánchez en un primer momento calificó el asalto a Ceuta como "un ataque a integridad territorial" y Dávila recuerda que "un ataque es una palabra de guerra".

En Ceuta, explica Dávila, "el caos es absoluto. La gestión es lamentable y demuestra que estamos indefensos". Sobre la desclasificación de los documentos secretos relacionados con el asalto masivo ocurrido a finales de julio, el general retirado cree que sacarlos a la luz es una barbaridad y considera que "no se puede dejar a los servicios de información española al aire. Es una auténtica barbaridad sacan el informe del regimiento de guerra electrónica, que es de lo más secreto que tenemos".

Lo que hay detrás de la foto

El general retirado Rafael Dávila nos da un titular alarmante sobre lo que ocurre dentro del ejército. ¿Qué hay detrás de esa foto del rey con los altos cargos militares? Dávila desvela que la situación de Ceuta, donde el ejército está presente pero no puede actuar, ha provocado una situación de externa gravedad llegando a producirse una dimisión de un alto cargo que finalmente se habría frenado. Dávila confiesa que "dentro de la Cúpula Militar ha habido dimisiones que ha tenido que parar el Rey".

Tras esta afirmación, de gran relevancia, Susanna Griso le pregunta ¿a quién se refiere exactamente? Dávila prefiere no concretar tanto pero da la pista, es uno de los militares que forman la cúpula militar. Según Dávila esa dimisión se llegó a presentar y para frenarla - cree- que habría intervenido el Rey Felipe VI. Esa foto dice mucho más de lo que se ve, explica el general retirado, es la foto de la defensa de España ante el ataque a la integridad nacional.

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