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AlaZ | 11 de septiembre

¡Como un gol en el último segundo! El eufórico acierto de Moisés para empatar con David en AlaZ

En un final ajustadísimo, el riojano se la jugaba con esa respuesta y, quizá porque no la tenía muy segura, lo ha celebrado por todo lo alto incluso con su rival.

¡Como un gol en el último segundo! El eufórico acierto de Moisés para empatar con David en AlaZ

¡Como un gol en el último segundo! El eufórico acierto de Moisés para empatar con David en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cada AlaZ está lleno de tensión, de nervios, de suspense… pero pocas veces se ha visto a un concursante demostrar la adrenalina que se acumula, especialmente en el desenlace, como ha hecho Moisés. El riojano ha celebrado su último acierto como si se trata de un gol en el último segundo, soltando toda la presión que acababa de vivir porque se jugaba volver a vivir la Silla Azul. Y ya lo ha dicho al comienzo del programa: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”.

El reencuentro de Moisés con la Silla Azul: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”

El reencuentro de Moisés con la Silla Azul: “Echaba de menos muchas cosas, ésta no tanto”

Con esa respuesta, Moisés ha arañado un empate con David que le ha sabido a victoria. Han firmado tablas con 21 aciertos y un fallo. De hecho, sus tropiezos han puesto un picante especial a este duelo que ha transcurrido permanentemente igualado. Los dos errores se han producido con 20-20 en los marcadores y cuando ya cuando intentaban sacar alguna de las respuestas que habían dejado pendientes en la primera vuelta.

Con mucha incertidumbre, David ha querido arriesgar antes de que terminara su tiempo. Ha teñido de verde una respuesta más y, por lo tanto, le ha puesto un nuevo reto a su rival. Moisés tenía que marcar y, quizá sin confianza en su propio, ha sido el más sorprendido al ver que entraba en la portería. Su felicidad era al nivel de un bote: una enorme sonrisa, un golpe al atril y un abrazo a su compañero. Por esa manera de disfrutar, se ha llevado una sonora ovación del público, que se ha apasionado tanto como él con este espectacular final. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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