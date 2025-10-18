Antena 3 LogoAntena3
Fáciles y sencillos

Cuatro postres rápidos de Arguiñano, listos en menos de 20 minutos si no tienes tiempo

Recopilamos cuatro recetas de postres que te sorprenderán por lo fáciles que son de hacer, por lo deliciosos que están... ¡y muy rápidos de realizar!

Postre fácil, rápido y delicioso de Karlos Arguiñano: tortitas de yogur con fresas

Entre la variedad de recetas que ha presentado Arguiñano, somos muy fans de aquellas que son muy fáciles de hacer. Cuando no somos expertos cocineros, la sencillez es algo que se agradece, y aún más si estas recetas se hacen en un periquete.

Por ello, rescatamos cuatro postres de Arguiñano que triunfarán en tus comidas. Además, son muy sencillos de hacer y los tienes listos en menos de 20 minutos, perfectas por si tienes prisa. ¡Son estas!

Higos con helado

Arguiñano triunfa con uno de sus postres rápidos y originales: higos con helado

Esta receta de higos con helado combina frío y calor, una propuesta muy original y con la que sorprenderás por su originalidad, presentación y sabor.

Vasitos de café y dulce de leche

Postre exprés de Karlos Arguiñano: vasitos de café y dulce de leche

Este postre rápido de vasitos de café y dulce de leche es increíblemente delicioso. Las virutas de chocolate le dan el toque, y siempre puedes prescindir del café si prefieres evitar la cafeína.

Tortitas de yogur con fresa

Arguiñano ha preparado estas tortitas de yogur con fresa así de pequeñas porque están pensadas como postre, pero también se pueden hacer más grandes si son para merendar.

Crema catalana

El postre rápido que Arguiñano propone para celebrar el Día de la Madre: crema catalana

La crema catalana es deliciosa por si sola, pero para aquellos que sean muy golosos, Arguiñano recomienda acompañarla con un poco de nata montada y unos cigarrillos crujientes.

